Son dönemde maskelere önem veriyorum. Kullandığım en pratik ve en hesaplı ürün ise Sephora’nın maskeleri, gerçekten başarılılar. Elızabeth Arden’in cilt bakım ürünlerini kullanıyorum. Özellikle Prevega SPF 50 Cıty Smart Krem yaz-kış vazgeçilmezim.
Dört mevsim nude
Son yılların kült trendi nude'dan yaz-kış vazgeçemiyoruz., çünkü doğal, şık ve kesinlikle çok popüler. Hem de iddialı. Nude tonların en sıkı dostu metalik tonlar. Nude makyaj yaparken bu tonlarla yüzünüze ışık ve denge verebilirsiniz. Hafif ama etkili bir makyajın stil kodları ise siyah eyeliner ve siyah maskara.