Bez çanta trendi

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Bez çantaların son dönemdeki yükselişi dikkat çekiyor. Üstelik pek çok marka, ucuzdan pahalıya, bu akıma kapılmış durumda. Ünlüler de trendi yakından takip ediyor.

İngiltere’nin sevilen markalarından Fat Face ve Cath Kidston gibi markaların öncülüğüyle başlayan keten çanta modası, giderek dünya çapında da yaygınlaşıyor. Mango, Bershka gibi markalar da yaz sezonunda keten çanta kullanımına özendirici ürünler sunuyor. Çeşit çeşit modellerde ve tasarımlarda rastladığımız çantalar, günlük ruh halimizi yansıtmak için de birebir. Dilerseniz kendi özgünlüğünüzü ve ruh halimizi yansıtabilmek için boş bir keten kumaş alıp çok basit yollarla kendi çantanızı kendiniz de yapabilirsiniz.