Klasik kesimler, ton sür ton renkler, pastel tonlar modern bir ‘candy’ ruhu yaratıyor. Eski filmlerdeki ‘fairy tale’ hikayelerin baş kahramanı modern candy’ler, duruşlarıyla elegan bir stilin kapılarını aralıyor.

Yazı: Aslıhan Sever



Başka türlü bir stilden bahsediyoruz. Hem seksi hem sevimli! Dolayısıyla ikisini de içinde barındırabilen ‘lady chic’ modasını incelerken, ‘it girl’lere sıkça rastlamamız boşa değil. Babetler, stilettolar, A kesim ve anvelop elbiseler, kaşmir kazaklar ve Mary Jane ayakkabılar bu stili tamamlayan önemli parçalar… ‘Peki bu stil en çok ne zaman görüldü? Stil öncüleri arasında kimler var?



Audrey Hepburn filmleri gibi romantik hikayelerle bezeli bu feminen stilin ana teması şıklık ve zariflik. Dolayısıyla bu elegan stili incelerken her dönemin kendine uyarlamasını da keşfediyoruz. Bu stilin zamansızlığı ve asla modasının geçmeyeceği de bir gerçek. Bu yüzden bazı kilit parçalarınızın olması gerekiyor. Daha clean bir ifadeden bahsedecek olursak, biraz sade ve zarif olmak için maaşınızın belli bir kısmını, ömür boyu kullanacağınız bu parçalara yatırmanız gerekebilir. Belki de bundan 50 yıl sonra torununuz o parçaları kullanacak. Kim bilir? İşte bu stile uygun, zamansız parçalarınız oldukça gündüzden geceye uzanan bir ofis şıklığına sahipsiniz demektir. Aynı zamanda bu sezonun da modası baştan aşağı pastel giyinme trendine ayak uydurabileceğiniz bir stil.







Elegan bir stilin ipuçları sadelikten geçiyor. Bu stilde de takıp takıştırıp ağır makyajlar yapmak yerine, daha yalın ve geleneksel moda algısına uygun parçalar tercih etmek gerekiyor. Aksesuar tercihlerinde eski Hollywood zarafetini simgeleyen eldiven, broş, şapka veya saç aksesuarı ve küpeler ön planda. Rita Hayworth ve Ava Gardner gibi aktrislerin stilini modernize edebilirsiniz. Düz, kalem ve çan etekler bu sezon tasarımcıların en çok çalıştığı formları sergiliyor. Özellikle pembe tüvit takımınız bu stilin öncüsü olacak. Babetler ise günlük hayatınızda kullanabileceğiniz önemli parçalardan biri olarak hayatınıza girecek.







60’lı yılların ‘it girl’leri bile bu akıma kayıtsız kalamamış. Twiggy, Penelope Tree dönemlerinde pembeleriyle şaşırtan isimler. Özellikle 70’li yıllarda özgürlük hareketiyle geri planda kalan bu stil, 80’lerin sonlarına doğru geri gelmiş ve 90’larda Prenses Diana ile birlikte döneminin öncülerinden olmuştur. Özellikle bu stili sevenler için ince zevk sahibi olmak önemli. Takım elbise bile giyseniz, altına giydiğiniz mükemmel bir stiletto tamamen feminen ve çekici tavrınızı ön plana çıkaracak. Yıllardır moda olan little black dress, little pink dress’e evrilince rakipsiz bir hal almış bulunmakta. Formu bedeninize uygun, küçük bir elbisenin yaratacağı etki asla unutulmayacak cinsten. Dikkate alınacak bir stiliniz olduktan sonra kendinizi daha iyi ifade edebileceğinizden emin olabilirsiniz.







Günümüzde bu modayı en iyi uygulayan isimlerden biri, zarif ve güçlü stiliyle her zaman gözleri üzerinde toplayan stil ikonu Olivia Palermo. Suki Waterhouse, Hailey Baldwin, Sarah Jessica Parker, Kate Middleton da bu stilin öncülerinden...