Modaya dair her şey İstanbul ile özdeşleşmiş gibi düşünebilirsiniz ancak ülkemizin doğal ve tarihi harikaları aslında bir şehirden çok daha fazlasında var ve her zaman sanatın her alanına fon olmaya hazırlar. Bunlardan biri de Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi!



Dosso Dossi Fashion Show 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi’nin çekimleri, Ağrı Dağı eteğindeki Üzengili (Meşar) köyü yakınlarında tamamlandı. Didem Soydan ve Wilma Elles’in de dahil olduğu model kadrosuyla kalabalık bir takım çalışması yapılan Dosso Dossi Fashion Show, 50 ülkede yayınlanacak.

Hem bölgenin tanıtımını amaçlayan hem de trendleri en şık haliyle bizimle buluşturan etkinliğin ardından tüm modeller şehri ve tarihi bölgeleri gezdi.