Ekose yılı

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Bu yıl ekoseyi sıkça göreceğiz!

Peki, ekose desenli bir çantaya ne dersiniz? Renk tercihinize kalmış ama bu yıl kırmızı-lacivert ekoseler bir adım önde.



Ekose desenli çanta: DEBENHAMS, 119.90 TL