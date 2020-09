Yeşilin içinde uyandığın bir sabah, günbatımı pembeliğini izleyip hayal kurduğun o akşam, denizin en berrak noktasına daldığın o öğleden sonra, Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürürken fazlasıyla kendin hissettiğin her an... Kısacası konumuz yaz! Stilinize çarpıcı, sade, iddialı ya da eğlenceli bir dokunuş yapmak için buradayız. Önden siz lütfen; ‘Plaj şıklığı onlardan sorulur!’ dediğimiz tasarımcıların dünyasına giriyoruz...

Anais&Margaux

AYŞEGÜL KURU





Yalın tasarımların öncüsü Anais&Margaux, sade çizgisiyle zarafeti plajlara getiriyor. Kullandığı renkler ve desenler ise vücutta vitamin etkisi yapıyor.



“Koleksiyonumda Fransız kadınlarının stilinden ilham aldığım için Fransızca bir isimle ilerlemeye karar verdim.Anais İbranice kökenli bir isim, Fransızca’da zarafet veya zarif anlamına geliyor. Margaux’nun kökeni ise Latince’ye dayanıyor ve inci anlamına geliyor.”



Bu yaz nasıl bir koleksiyon hazırladınız?

Bu sezon koleksiyonumuzda safari teması çıkış noktası oldu. Güney Afrika, Kenya ve Tanzanya gibi safari bölgelerinde görmüş olduğumuz renk paletini; haki, gri, kızıl ve toprak tonlarını bolca kullandık. Zebra ve leopar gibi hayvan desenleri ve tortoise desenli kemik aksesuarlar da ilk göze çarpanlar arasında. Öne çıkan kesim ve modellerde ise; bandaj bikiniler, yüksek bel bikini altları, uzun kollu body suitler, tek omuz ve kemer detaylı mayolar var.



Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Pandeminin ilk günleri, koleksiyon imalatının bitiş günlerine denk geldi, yurt dışından tedarik ettiğimiz bazı malzemelerin gelmesinin gecikmesi ufak sıkıntılar yarattı ama bir şekilde geç de olsa sorunlar çözüldü. Bir yandan da tüm markalarda olduğu gibi online satışlar hızlı bir ivme kazandı. Bu dönemde showroom’umuzu bir süre kapattığımız için hem operasyonel süreci organize etmek hem üretim tarafını devam ettirmeye çalışmak en büyük zamanımı aldı diyebilirim. Arta kalan zamanlarda da yeni koleksiyon için moodboard ve storyboardlar hazırlayarak yeni sezonun ilk adımlarını atmış oldum.







Bir mayoda ya da bikinide önemli olan sizce rahatlık mı iddia mı?

Kendi stil anlayışım doğrultusunda hep daha sade ve yalın şeyleri beğendiğim için iddiadan biraz uzak kalıyorum. O yüzden rahatlık diyebilirim.



Kimler sizi tercih etmeli?

Sadeliği ve doğallığı savunan, abartıdan uzak, yalın ve zamansız tasarımları tercih eden herkes.



Bu yaz koleksiyonunuzda sıklıkla hangi renkleri kullandınız?

Metalik tonlar, fuşya, eflatun, natural kahve ve ten renkleri ön plana çıkıyor. Desen trendlerine gelirsek de ilk göze çarpan dediğim gibi safari desenleri oluyor; zebra ve zürafa desenleri, ve birkaç senedir devam eden leoparın farklı tonlarını görebiliyoruz. Bununla beraber geometrik, retro desenler ve parlak dokulu kumaşlar da göze çarpanlar arasında.



Tasarımlarınızda ‘olmazsa olmaz’ dediğiniz bir özellik var mı?

Her zaman abartıdan uzak, dengeli ve zarif olmalı.



Neler size ilham verir?

Kadında her zaman sadeliği ve doğallığı savunuyorum. Bence bir kadının en güzel ve en zarif hali, aslında doğal hali. İşte bu noktada tasarımlarımın ilhamı doğal olan her şey. Doğadaki tüm renkler ve formlar...







Favori plaj stilinizi öğrenebilir miyiz?

Stili sanatın farklı bir boyutu olarak görüyorum. Benim için stil kendimi ifade etme şeklimin bir parçası. Aslında bu sebeple kendi stil anlayışım doğrultusunda da hep tek bir ürünle ya da detayla ön plana çıkmayı seviyorum. Örnek vermem gerekirse: Bu sene trendler arasında olan zebra ya da leopar desenli bir mayo giyiyorsam, bunu keten ağırlıklı kimono ya da gömleklerimle kombinlemeyi seviyorum.



Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Bebekteki showroom’umuzdan, Beymen ve Vakkorama Mağazaları’ndan ve online satış kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.



Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

575-695 lira arasında değişiyor.



Just Whistle For Me

HANDE AYDINOĞLU





Eğlenceli ve rahat! Galiba ‘Just Whistle For Me’yi en iyi bu iki kelime anlatıyor. Özenle seçilmiş renkler yapılan dikişlerin ustalığıyla buluşuyor ve sonuç mükemmel! Konforlu bir yaz için iyi bir seçenek.



“Aileden gelen bir çizim tutkum var. Dedem ve babam ressam, ben de çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Daha çok kadın figürleri çizmeyi sevdiğimi fark ettim ve moda okumaya karar verdim.”







Markanızla bizi ilk ne zaman tanıştırdınız?

Üç yıla yakın bir süredir faaliyet gösteriyoruz.



Pandemi süreci sizi etkiledi mi?

Pandemi süreci, işi tasarlamak ve yaratmak olan herkes için bir fırsattı belki de. Bizim için satış anlamında da e-ticaret’in oldukça öne çıktığı bir dönemdi.



Bir mayo-bikinide önemli olan sizce rahatlık mı iddia mı?

Tabii ki her ikisi de önemli. Rahatlık, iddiasız olmak anlamına gelmediği gibi, iddialı olmak da rahatsız kıyafetler giymek anlamına gelmemeli. Just Whistle For Me bu anlamda müşterilerine hem konfor hem de dikkat çekici bir görünüm sağlıyor.







Kimler sizi tercih etmeli?

Tasarımlarımızda çıkarılıp takılabilir aksesuarlar, alt üst değiştirilerek kombin yapılabilen, uyumlu renk tonları kullandık. Büyük, küçük her bedene göre üretim yapıyoruz. Bu nedenle, nasıl göründüğüne önem veren her kadın hedef kitlemizin içinde.



Bu yaz koleksiyonunuzda sıklıkla hangi renkleri kullandınız?

Haki ve pastel tonların dışında bu yazın sürprizi olan kapsül koleksiyonumuzda renk olarak; siyah ve beyaz ön planda. Hayvan desenlerini de kullandık.



Tasarımlarınızda ne olmazsa olmaz?

Kendimize has dikim tekniklerimiz, seçtiğimiz kumaşlar ve birçok farklı detayda asla kaliteden ödün vermiyoruz. Bunların dışında, ilk aklıma gelen şey eğlenmek! Marka ismimizden de anlaşıldığı gibi eğlenceli tasarımlar bizim olmazsa olmazımız.



Neler size ilham veriyor?

Aslında bizim ilham kaynağımız sadelik. En sade haliyle bile güçlü ve çekici görünen kadınlar.







Sizce bir mayoyu veya bikiniyi mükemmel yapan ne?

İyi bir tasarımı mükemmel yapan şey; kumaşı ve dikim teknikleridir kesinlikle.



Mayo ve bikinilere nereden ulaşabilirliz?

@JustWhistleForMe Instagram sayfasından, iletişim numaralarımızdan veya trendyol.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.



Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Fiyatlarımız üründen ürüne değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak 260-400 lira arasında değişiyor.



Normaillot

MERVE KARDEŞ MISIRLI