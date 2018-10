Yaz geldi ne giyineceğiniz, modayı nasıl takip edeceğiz derken herkes sonbaharın hazırlıklarına başladı bile. Peki siz hazırlanmaya başladınız mı? Çok da acele etmeden ama yavaş yavaş hazırlanmaya başlamak lazım.

O halde yapılacak en iyi şey büyük markaların Haute Couture Sonbahar Koleksiyonlarını inceleyip, ipuçlarını not etmek.



Pastel tonlara devam!

Christian Dior’un pastel tonlarındaki elbiseleri adeta göz kamaştırdı. Naif ve bir o kadar masalsı elbiselerin renklerine baktığımızda nude tonları ve pastel morları görüyoruz. İpeksi kumaşlar ve tüller bu sonbaharın vazgeçilmezleri arasında olacak. Bu ilk not almanız gereken şey.







Tüylerimizi bırakıyoruz

Tüyler geri geldi. Hem de etek uçlarında omuzlara kadar her yerimizi kaplamış durumda. Givenchy’nin koleksiyonunun bize verdiği mesaj tam olarak buydu. Sonbaharın ve kışın koyu renkleri arasında kendini belli eden bu tüyler size oldukça vahşi ve seksi bir görüntü verecek.







Kim demiş sonbahar renksiz olacak diye!

Sonbaharda renklerin donuklaştığını biliyoruz. Yazın o sıcak tonları bir anda yerini soğuk grilere ve siyahlara bırakıyor. Ancak böyle olmaz zorunda değil. RVDK Ronald van der Kemp koleksiyonu bunu bize güzel tasarımlarıyla anlatmayı başarmış. Bu patlak turuncu kadife üstü gördüğümüzde gerçekten büyülendik. Sonbaharın kapalı havalarında güneşi yeniden doğurtabilecek cinsten bir kıyafet.







Hayvan desenleri geri geldi

Hayvan desenleri ve renk oyunları da sonbaharın en iddialı esintilerinden biri. Bir yanda tüylerle vahşi bir cazibe elde ederken diğer yandan hayvan postu desenlerle de bunun üzerine korkmadan gideceğiz. Özellikle siyah beyaz zebra desenlerin ne kadar güzel kullanılabileceğini Schiaparelli’nin koleksiyonunda çok net görebilirsiniz.







Kırmızının asaleti devam ediyor

Bir süredir hepimi kırmızı rengin etkisi altındayız. Bu etki 2018 sonbaharında da devam ediyor. Valentino’dan Sonia Rykiel’in koleksiyonlarına kadar bir çok ünlü modacının tasarımlarında kırmızı baskınlığını görmek mümkün. Bu nedenle sonbahara çok yakışacak bu renkte giysileri stoklamaya devam. Ne demişler, kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun.