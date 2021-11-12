Kara Cuma "Black Friday" 2021 indirimleri ne zaman? Kara Cuma Nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Kasım ayı denildiğinde akla ilk gelen olaylardan biri Black Friday yani Kara Cuma günleridir. ABD'de uzun kuyruklarla hafızalara kazına Black Friday, Türkiye'de de Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi farklı isimlerle popüleleşti. Bu makalede 2021 Kara Cuma ne zaman? Black Friday nasıl ortaya çıktı? Anlamı ne? Kasım indirimleri ne zaman başlıyor? gibi merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz. İşte Black Friday hakkında tüm merak edilenler...

Black Friday nedir?

Black Friday yani Kara Cuma, Şükran Günü'nden sonraki Cuma'dır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en önemli alışveriş günlerinden biridir. 23 ile 29 Kasım arasında herhangi bir güne denk gelir. 2021 yılında Kara Cuma, 26 Kasım'a denk gelecek. O gün geleneksel olarak Amerika'da resmi tatildir. Perakende sektöründe çalışanlar dışında birçok çalışan izin yapar. Genellikle özel alışveriş fırsatları ve büyük indirimlerle dolu bir gündür ve Black Friday'den sonra alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Kara Cuma'nın tarihi 1869'a dayanır fakat Noel alışverişiyle hiçbir ilgisi yoktur. Fakat milyonlarca insan için Kara Cuma, ciddi bir Noel alışverişi yapma zamanıdır.

TÜRKİYE'DE ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

Türkiye'de firmalar son yıllarda Black Friday etkinliğini birkaç güne yayıyor. Türkiye’de e-ticaret siteleri Efsane 11 İndirimleri, Süper İndirim Günleri gibi tanıtımlarla Kasım ayı içinde de indirim günlerini başlattı. 7-11 Kasım, 12-15 Kasım gibi günlerde indirim günleri düzenlendiğini duyurdu.

"Black Friday" nasıl ortaya çıktı? Tarihi...

Peki, Black Friday nedir? Black Friday yani Kara Cuma teriminin geçmişe dayalı bir kaç senaryosu var. Aslında Black Friday'in ortaya çıkışı alışveriş indirimi odaklı değil de bir kaç olaydan sonra Kara Cuma terimi ortaya çıkmış.

History.com sitesine göre; "Black Friday" terimi ilk olarak 24 Eylül 1869'da iki yatırımcı Jay Gould ve Jim Fisk'in altın fiyatını artırıp o gün bir çöküşe neden olduğu zaman kullanıldı. Borsa %20 düştü ve dış ticaret durdu. Çiftçiler buğday ve mısır hasat değerinde %50 düşüş yaşadı.

Bir diğer senaryo ise şöyle: 1950'lerde Philadelphia polisi, Şükran Günü ile Ordu-Donanma oyunu arasındaki güne atıfta bulunmak için "Kara Cuma" terimini kullandı. Şükran gününden sonraki Cuma gününün tatil olması nedeni ile turist kalabalığı şehre indi, turistler trafiği tıkadı, polisler bunun üzerine şehrin düzenini bozmamak için uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Polisler o gün için turist seline alaycı bir takma ad yani “Black Friday” ismini verdi. Bölgedeki tüccarlar, adı "Büyük Cuma" olarak değiştirmeye çalıştı, ancak alternatif ad hiçbir zaman yakalanmadı.

ismini verdi. Bölgedeki tüccarlar, adı "Büyük Cuma" olarak değiştirmeye çalıştı, ancak alternatif ad hiçbir zaman yakalanmadı. Bir diğer senaryoya göre ise “Kara Cuma” terimi (perakende anlamında) 1960'larda Noel alışveriş sezonunun başlangıcını işaretlemek için icat edildi. “Black/Kara” kelimesi, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu ve kırmızı zararı ve siyahın kârı gösterdiği zamanlarda “kırmızı” dan “siyah” a geçen mağazaları ifade eder. 1924'te modern Macy's Şükran Günü Geçit Töreninin başlamasından bu yana, Şükran Günü'nden sonraki Cuma, hareketli bir tatil alışveriş sezonunun gayri resmi başlangıcı olarak biliniyor.





Kara Cuma neden bu kadar popüler oldu?

Perakendeciler fiyatlarda indirim yaparak büyük kalabalıkları çekebileceklerini fark etmeye başladıkça, Kara Cuma son dakika Noel indirimlerinden bile daha iyi alışveriş yapma günü oldu. Bazı perakendeciler ürünlerini Şükran Günü sabahı satışa çıkarır veya gerçek etkinlikten günler veya haftalar önce tüketicilere çevrimiçi özel e-posta gönderir. En çok satın alınan ürünler elektronik ve popüler oyuncaklardır, çünkü bunlar en ciddi şekilde indirimli olanlar olabilir. Bununla birlikte, büyük satışlar, ev mobilyalarından konfeksiyona kadar her şeyin fiyatları düşürülür.

Kara Cuma uzun bir "gün"dür. Bununla birlikte, pandemi sonrası Şükran Gününde evlerden çıkılmadığı için çevrimiçi alışveriş de artış gösterdi. Ayrıca, mağazalarda sıraya girmek istemeyenler için, çevrimiçi Kara Cuma satışları genellikle mağaza satışlarından biraz daha erken başlar.

Son yıllarda...

Gittikçe daha fazla sayıda tüketici, sabahın erken saatlerinde dışarıda beklemek veya en çok aranan son ürün için savaşmak yerine çevrimiçi alışveriş yapmayı tercih etmeye başladı. Önceden mağaza önlerinde kuyruklar oluşurdu, son yıllarda ise koronavirüs pandemisi sebebi ile, alışveriş yapanları 2020 hiç olmadığı kadar fazla internete alışverişine yöneltti.

Kara Cuma "Black Friday" 2021 indirimleri ne zaman?

ABD’de Black Friday, şükran gününden sonra gelen ilk Cuma olarak belirleniyor. Ulusarası olarak ise Black Friday bu yıl 26 Kasım’da gerçekleşecek.

Kara Cuma "Black Friday" için Alışveriş Tavsiyeleri

Growthrocks sitesine göre, alışveriş çılgınlığını kontrol altına almak ve Kara Cuma'da akıllı alışveriş yapabilmek için şunları göz önünde bulundurun: