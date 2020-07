Kim demiş örgü eskide kaldı diye? Tam tersi! Değeri her geçen gün biraz daha artıyor. Derya Meriç Kazdal da iş hayatına veda edip, örgülerin izinden gitmiş... Tamamen el yapımı ürünlerinin her bir ilmeği ayrı bir emek ve sadakat barındırıyor.



Derya Meriç Kazdal



Pandemi süreci sizin için nasıl geçiyor?

Pandemi süreci çoğunlukla evin içerisinde olmama rağmen yoğun ve hareketli geçiyor. İki yaşında bir oğlum olduğu için zamanımın çoğunu onunla ilgilenerek geçiriyorum diyebilirim. Aslında bu konuda şanslıyım. O olmasaydı sıkılabilirdim.



Bu süreçte yeni rutinler kazandınız mı?

Evet, her gün öğleden sonra apartmanın arka bahçesine gidip çocuklarla oyun oynamak gibi bir rutinim oldu...



Tasarımlarınızın hepsi el yapımı mı? Sadece siz mi tasarlıyorsunuz?

Hepsi el yapımı. Annemle beraber karar veriyoruz.



Nasıl başladı serüven peki?

Tüketim çağında olduğumuz için her şey sezonluk, kullan-at... Bu benim çok sevdiğim bir durum değil. Tasarım olan, üzerine düşünülmüş, fonksiyonel ve değişik materyalleri olan her şey ilgimi çeker. Özellikle çantalara hep merakım ve ilgim vardı. ‘Ben de bu ilgimi neden işe dönüştürmeyeyim’ dedim.







Markanızı kimler tercih etmeli? Nasıl kullanmalı?

Kendisini tanıyan, kendisine neyin yakışıp yakışmadığını bilen, sürü psikolojiyle hareket etmeyen, özgün ve stil sahibi kadınlar diyebiliriz. Kullanım şekli kişiden kişiye göre değişir. Sabah omzuna taktığnız çantayla akşam devam edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum.



Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Instagram hesabımızdan, Galeries Lafayette İstanbul’dan, Maritsa Store’dan, DiFashion Branding üzerinden, Bodrum Brandroom’dan, Urla Ekrou Boutique’den ve Alaçatı Gu Design Store’dan ulaşabilirsiniz.



Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Model ve kullanılan malzemeye göre 300-1000 lira aralığında değişiyor.