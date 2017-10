Özgünlük hiç bu kadar minimal ve çekici olmamıştı. Minimalist dokunuşlarla bezeli modernist tasarımların farklı formlarda koleksiyonlara yansıması, aynıdan çok ayrılığı yarattı. Tasarımlarının adeta her kadını baştan yarattığı, Sudi Etuz, Exquise ve Doğay Can, yaz koleksiyonlarının minimal genlerini bize başarıyla yansıtıyorlar.

Yazı&Styling: Aslıhan Sever

Fotoğraf: Nurdan Usta - SUDİ ETUZ - - SUDİ ETUZ -

Şansım Adalı

- EXQUISE -

Dilan Güme

- DOĞAY CAN -

meramımı ifade ediş biçimidir. Bazen bir isyan ya da başkaldırı olarak değerlendirilebilir bazen de farklılaşma arzusunu tatmin eden bir davranış olarak nitelendirilebilir. Moda kuralları sadece kılık kıyafet alanında değil; iç ve dış mimari, müzik, edebiyat, sanat, düşünce ve benzeri konular üzerinde de etkilidir.Güçlü, hareketli, eğlenceli ve kendi ayakları üzerinde durabilen Sudi Etuz kadınını yaratan; markanın sahibi Şansım Adalı 2009 yılında kurduğu markası ve okul arkadaşlarının da tasarımlarına yer verdiği Kumpanya62 mağazasıyla çalışmalarına start vermiş. 7-8 yaşlarında kendi düğmelerini ve ek parçalarını diktiği anneannesinin dikiş makinesiyle başlayan serüveni, Laselle International Academy’de aldığı moda eğitimi ile devam etmiş. Markasının ismi de kendisinin ve anneannesinin soyadından geliyor. “Sudi benim, Etuz ise anneannemin kızlık soyadı.”Şansım Adalı yarattığı Sudi Etuz kadınlarıyla mütevazı kalıpların dışına çıkarak; taze, modern ve dinamik koleksiyonuyla bizi karşılıyor. Gardırobun zamansız ve en taze parçası olmaya aday bu tasarımları gündüzden geceye rahatlıkla taşımak mümkün. Denim kumaşlarla, poplin ve hologram organze; crop toplar, trench coatlar, yüksek bel konik pantolonlar, kalem etekler, tek omuz detaylar, derin yırtmaçlar, abartılı kabarık kollar, korse kemerler ve tabii ki volanlar, 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu oluşturuyor. İlham kaynağıysa kızları... “Kızlarım sayesinde yeni nesil oyuncaklara çok hakimim. Bu günlerde çocukların Youtube’ dan durmadan yapımını izlediği ‘slime’ adında jöle gibi, ele yapışmayan, hologram, tıpkı kıyafetlerdeki volanlar gibi büyük hareketlerle oynayabileceğiniz, değişik özellikleri olan bir malzeme var. Hatta bu jölemsi malzemenin içinde gizli deniz kabuğu gibi oyuncaklar oluyor. Okyanusla çok ilgiliyim. Deniz kabuğunun içine baktığınız zaman yine sedef bir hologram görürsünüz, kabuğun dış kısmı ise benim kemerlerde kullandığım gibi kendinden çizgili ve plisoley görünür. Hologramın yansıttığı geçişkenliği içinden geçtiğimiz dönemde insanların ruh hallerini de yansıtan bir metafor olarak kullandığımı söyleyebilirim” diyen Şansım Adalı bu kadar şiddet dolu bir ortamda, travmatize olmuş insanların ruh hallerindeki anlık geçisleri; mutluyken bir anda depresifleşme, yer yer ofansif yer yer melankolik olmak gibi durumları ifade etmenin bir aracı olarak kurguluyor koleksiyonunu da. Neticede bütün bu düşüncelerin toplamından süzülen ve koleksiyonun zeminini oluşturan temanın pozitif, insanlara mutluluk aşılayan, neşeli düşünceler olduğunu söylüyor. Ayrıca önümüzdeki moda haftasında ilk haute couture defilesini gerçekleştirmeyi amaçlayan Şansım Adalı’nın güncel olarak ilgisini en çok çeken konu Virtual Reality. 2017-2018 Sonbahar/ Kış Koleksiyonunu VR gözlüklerle sanal defile olarak sunan Sudi Etuz’un VR, bundan sonraki şovlarının da bir parçası olacak.her ne kadar belli bir dönemin farklı alanlardaki öne çıkan stilleri olarak tanımlansa da benim için geçicilikten çok sürekliliği olan, şekilcilikten çok hayatımın her alanında etkilerinden faydalandığım bir unsur. Kelimelerle dile getirmenin ötesinde hislerimi ifade edebilmenin en eğlenceli yolu.Ailesi de tekstil sektörü ile ilgilenen Dilan Güme’nin moda dünyasında kendine yer açması uzun sürmemiş ve 2008 yılında Exquise markasının temelleri atılmış. İki kişiyle çalışmaya başlayan marka, şu anda 40 kişilik bir ekibe ulaşmış ve dünya standartlarında bir marka haline gelmiş bulunuyor. ‘Peki nasıl?’ sorusunu Dilan Güme şu sözleriyle cevaplıyor: “Bu değişimin en büyük mimarlarından biri kuşkusuz 2012’de beraber çalışmaya başladığım tasarımcımız Ebru Atılgan oldu. Ebru’nun gelmesi ile beraber koleksiyonlarımız başka bir seviyeye geçti ve her geçen sezon bir öncekinden daha iyi noktaya ilerlemeye devam ediyor.” Bundan dolayı da kendisine yaptığı en büyük yatırımın marka olmak adına güçlü ve kuvvetli bir ekip kurmak olduğunu söylüyor.Tabiatın sonsuz gücünü tasarımlarında vurgulayan Exquise’in 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, Akdeniz’in her daim güneşli havasından, masmavi gökyüzünden, görkemli yapılarından ve çabasız lüks stilinden ilham alıyor. Dolayısıyla koleksiyon bize Akdeniz insanını çağrıştırıyor. Akdeniz’in dokusu, renkleri ve detayları farklı formlar halinde koleksiyonda sunuluyor. Midi ve maksi boyların beraber yer aldığı koleksiyonda açık omuzlu, volanlı elbiseler fiyonk detaylarla süsleniyor. Exquise kadınının vazgeçilmezi; uçuşan elbiseler, bu sezon da feminen ve romantik tavrı öne çıkarıyor. Çiçek bahçelerinden gelen yumuşak notaları betimleyen naif desenler; doğanın engin yeşili, dingin mavisi ve eşsiz günbatımı tonlarıyla bütünleşiyor. Dolayısıyla tüm koleksiyon Akdeniz’e övgü niteliğinde ilerliyor. Doğal elyafların saflığı Akdeniz’de bir temmuz havası gibi tende ılık bir dokunuşa dönüşüyor. Exquise kadınının yaşama sevincine övgü olarak hazırlanan 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, riviera esintilerinden tatlı bir melodiyi kulaklara taşıyarak bitmeyecek bir yaz mevsimini dillendiriyor. Exquise markasının gelecek planlarında yurt dışı önemli bir noktada bulunuyor.kişinin kendisini ifade etme arzusu ile yola çıktığı bir arayıştır. Hayat algını, yaşam tarzını, kişiliğini en iyi ifade edebildiğin araçtır da diyebilirim.