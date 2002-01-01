Yazı: Simay Engür
Şebnem Günay henüz 25 yaşında ve aslen Belçika doğumlu. Bedenimizde eğreti duran ama gösterişli kıyafetlerin yörüngesini terk eden; sokağın sıradan ruhundan korkmayan ve spor taytıyla, topuklu ayakkabının tesadüfi karşılaşmasından son derece özgün bir hikaye yaratmayı başarabilen bir tasarımcı o. Şebnem Günay ‘Kendini tekrarlamak ve yeni bir şeyler denemekten korkmak, bir tasarımcının düşebileceği en büyük yanılgılardan’ diyor. Peki, bir eşofman takımıyla trend yaratmak ne kadar yaratıcı olabilir? Yanıtı SEBNEMGUNAY markasında. Şebnem Günay basit detayları kendi filtresinden geçirip devasa bir boşluğu dolduruyor: Kendiniz gibi olma cesareti. Markasını ondan dinleyin.
Bir SEBNEMGUNAY Kıyafetinin içinde olmak
Esnek, kuralsız ve ulaşılabilir olması markamın DNA’sını oluşturuyor. Herkesin içindeki çocuğu, bugünlerde tekrar yaşamasını sağlamayı hedefliyorum. SEBNEMGUNAY giyen bir kadının enerjik ve aktif bir ruhu var. Sporcu ya da atletik olmak zorunda olmadan, rahat ama dinamik hissedebiliyor.
SEBNEMGUNAY filtresi
Keşfetmek için, yaratabileceğiniz çok fazla filtre var; sadece ne istediğinizden emin olmanız gerekiyor. Farklı olabilmek adına, kendimi daha iyi şeyler düşünmeye zorlarken; aslında atladığım birçok fikir olduğunu gördüm. Sonrasında daha minik detayları dikkate almaya başladım ve markanın kendi dinamiği oluştu; renk ve kumaş, üzerinde en çok zaman harcadığım konular. İstediğimi, içime sineni bulana kadar deniyorum, bazen tek bir look için 6-7 farklı versiyon çalışıyorum.
Sokaktan podyuma
Önceleri hep aynı prototipte insanlar görüyorduk sokakta ama şimdi sokaklar ilham dolu! İstanbul gibi bir şehirde yaşamak, her şeye hazır olmanız gerektiği anlamına geliyor; devamlı koşuşturuyorsunuz. İnsanlar iş saatinden sonra kendine zaman ayırmak istiyor. Dolayısıyla iş yerinde tayt ve ceket ile daha cool hissedebiliyorlar. Herkes kaideler dışında düşünebiliyor ve daha özgürce hareket edebiliyor.
Modanın It Girl Cephesi
Tasarımcılar ve stylist’ler için yeni nesil online kültürü ve pazarı oldukça geniş bir kaynak. Bana ulaşan herkes online portfolyomu ve hesaplarımı inceleyerek ulaşıyor. Bella ve Gigi Hadid için de aynı şekilde, benimle iletişime geçtiler. Çok genç bir marka için bu çok heyecanlı ve yol gösterici bir adım, gelecek için doğru yolda olduğunuzu hissettiriyor.
Daha güzel anılar
Markanın ana felsefesi çocukluğumuz. 80’ler ve 90’ların spor kesimleri de herkesin çocukluğu aslında… Her yıl farklı alt temalarla bu ana konsepti birleştiriyorum. Son koleksiyonum SEBNEMGUNAY FOR ‘BETTER MEMORIES’ de mükemmellik kaygısından uzak bir koleksiyon. Çünkü kendi kuralına göre giyinebilmek özgürlüktür.
Yaratıcı güç için akıl misafiri
Sevdiğim tek bir tasarımcı yok. Çalışma biçimini ve düşünce yapısını araştırdığım tasarımcılar var. Maison Margiela, Demna Gvasalia ve Virgil Abloh gibi. Bir günlüğüne akıllarına girip nasıl düşünebildiklerini görmek isterdim! Ayrıca yeni nesil markaları severek takip ediyorum: Ader (Instagram: @ader_error), Daily Paper (Instagram: @dailypaper) örneğin.
Sırada neler var?
Tatil, tatilde düşünmek, araştırma, çizim, denemeler, üretim…
Yeni SEBNEMGUNAY koleksiyonu için sıradan bir gün:
• Uyanır uyanmaz kahvaltı yaparım ve mesajlarıma bakarım.
• Sabah kahvaltıdan sonra duş alırım.
• Öğlen tüm üretilen fikirlere bakarım ve 1-2 saatimi revizelere harcarım.
• Akşam üstü o günkü çalışmaya ait kumaş seçerim.
• Gece devamlı düşünürüm ve not alırım. Ortalama 21.00’e kadar ofiste kalıyorum, üretim zamanıysa gece 12’ye kadar.
• Uyumadan önce video izlerim.
Sezonun En’leri
Tayt, body, oversIze bir ceket ve bu çanta. Efsane! Jacquemus $ 486
Grinin farklı tonları ve dokuları en sevdiğim! Adidas X Yeezy Boost 700 Inertia € 348
Bu yazın vazgeçilmezi bucket şapkalar… Benim en beğendiğim bu! Siyah ince bir güneş gözlüğü ve dalgalı saçlarla daha da güzel. Prada $ 340
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