Modada kusursuzluk, konformist bir bölgedir; sıradan görünmekse, fark yaratma yolunda büyük bir cesaret. Şebnem Günay ismini duymuş olmalısınız; son derece rahat, sportif tasarımlarıyla Gigi ve Bella Hadid’in sokak stilini parlatan tasarımcı. Karşınızda SEBNEMGUNAY markası.

Yazı: Simay Engür



Şebnem Günay henüz 25 yaşında ve aslen Belçika doğumlu. Bedenimizde eğreti duran ama gösterişli kıyafetlerin yörüngesini terk eden; sokağın sıradan ruhundan korkmayan ve spor taytıyla, topuklu ayakkabının tesadüfi karşılaşmasından son derece özgün bir hikaye yaratmayı başarabilen bir tasarımcı o. Şebnem Günay ‘Kendini tekrarlamak ve yeni bir şeyler denemekten korkmak, bir tasarımcının düşebileceği en büyük yanılgılardan’ diyor. Peki, bir eşofman takımıyla trend yaratmak ne kadar yaratıcı olabilir? Yanıtı SEBNEMGUNAY markasında. Şebnem Günay basit detayları kendi filtresinden geçirip devasa bir boşluğu dolduruyor: Kendiniz gibi olma cesareti. Markasını ondan dinleyin.







Bir SEBNEMGUNAY Kıyafetinin içinde olmak

Esnek, kuralsız ve ulaşılabilir olması markamın DNA’sını oluşturuyor. Herkesin içindeki çocuğu, bugünlerde tekrar yaşamasını sağlamayı hedefliyorum. SEBNEMGUNAY giyen bir kadının enerjik ve aktif bir ruhu var. Sporcu ya da atletik olmak zorunda olmadan, rahat ama dinamik hissedebiliyor.



SEBNEMGUNAY filtresi

Keşfetmek için, yaratabileceğiniz çok fazla filtre var; sadece ne istediğinizden emin olmanız gerekiyor. Farklı olabilmek adına, kendimi daha iyi şeyler düşünmeye zorlarken; aslında atladığım birçok fikir olduğunu gördüm. Sonrasında daha minik detayları dikkate almaya başladım ve markanın kendi dinamiği oluştu; renk ve kumaş, üzerinde en çok zaman harcadığım konular. İstediğimi, içime sineni bulana kadar deniyorum, bazen tek bir look için 6-7 farklı versiyon çalışıyorum.



Sokaktan podyuma

Önceleri hep aynı prototipte insanlar görüyorduk sokakta ama şimdi sokaklar ilham dolu! İstanbul gibi bir şehirde yaşamak, her şeye hazır olmanız gerektiği anlamına geliyor; devamlı koşuşturuyorsunuz. İnsanlar iş saatinden sonra kendine zaman ayırmak istiyor. Dolayısıyla iş yerinde tayt ve ceket ile daha cool hissedebiliyorlar. Herkes kaideler dışında düşünebiliyor ve daha özgürce hareket edebiliyor.



Modanın It Girl Cephesi

Tasarımcılar ve stylist’ler için yeni nesil online kültürü ve pazarı oldukça geniş bir kaynak. Bana ulaşan herkes online portfolyomu ve hesaplarımı inceleyerek ulaşıyor. Bella ve Gigi Hadid için de aynı şekilde, benimle iletişime geçtiler. Çok genç bir marka için bu çok heyecanlı ve yol gösterici bir adım, gelecek için doğru yolda olduğunuzu hissettiriyor.



Daha güzel anılar

Markanın ana felsefesi çocukluğumuz. 80’ler ve 90’ların spor kesimleri de herkesin çocukluğu aslında… Her yıl farklı alt temalarla bu ana konsepti birleştiriyorum. Son koleksiyonum SEBNEMGUNAY FOR ‘BETTER MEMORIES’ de mükemmellik kaygısından uzak bir koleksiyon. Çünkü kendi kuralına göre giyinebilmek özgürlüktür.



Yaratıcı güç için akıl misafiri

Sevdiğim tek bir tasarımcı yok. Çalışma biçimini ve düşünce yapısını araştırdığım tasarımcılar var. Maison Margiela, Demna Gvasalia ve Virgil Abloh gibi. Bir günlüğüne akıllarına girip nasıl düşünebildiklerini görmek isterdim! Ayrıca yeni nesil markaları severek takip ediyorum: Ader (Instagram: @ader_error), Daily Paper (Instagram: @dailypaper) örneğin.



Sırada neler var?

Tatil, tatilde düşünmek, araştırma, çizim, denemeler, üretim…



Yeni SEBNEMGUNAY koleksiyonu için sıradan bir gün:

• Uyanır uyanmaz kahvaltı yaparım ve mesajlarıma bakarım.

• Sabah kahvaltıdan sonra duş alırım.

• Öğlen tüm üretilen fikirlere bakarım ve 1-2 saatimi revizelere harcarım.

• Akşam üstü o günkü çalışmaya ait kumaş seçerim.

• Gece devamlı düşünürüm ve not alırım. Ortalama 21.00’e kadar ofiste kalıyorum, üretim zamanıysa gece 12’ye kadar.

• Uyumadan önce video izlerim.



Sezonun En’leri



Tayt, body, oversIze bir ceket ve bu çanta. Efsane! Jacquemus $ 486





Grinin farklı tonları ve dokuları en sevdiğim! Adidas X Yeezy Boost 700 Inertia € 348





Bu yazın vazgeçilmezi bucket şapkalar… Benim en beğendiğim bu! Siyah ince bir güneş gözlüğü ve dalgalı saçlarla daha da güzel. Prada $ 340



Like Board



Beyonce, canlı performansı ef-sa-ne!





Bitirim İkili 3