Kadınlar, erkekler ve hatta çocuklar, siz bir kenara çekilin; modanın yeni hedefi evcil hayvanlar! Özellikle de köpekler.

Uzun zamandır sokaklarda, ne giydiğinden çok giyimli olması ile dikkatimizi çeken birtakım minik arkadaşlar vardı. Şimdi ise son derece stil sahibi detaylarla bize göz kırpıyorlar. Yurt dışında rastladığımız Bundle-up markasının kaliteden ödün vermeyen eşarpları da bu açıdan başarılı sayılabilir; ne de olsa köpeklere de stil sahibi olmayı vadediyor!







Güzelmiş!

GuccI’nin Unskılled Worker ile iş birliğinden doğan çarpıcı parçalar, farklı stiliyle ve tarzıyla ‘keşke benim olsalar’ dedirtiyor. Kullanılan kumaşlar kadar kendine özgü illüstratif desenler de bu koleksiyonu sanat eserine dönüştürerek özel bir yere koyuyor.







Güzellik elçisi mini Jenner

Kardashian/Jenner klanının en küçüğü Kylie Jenner, Topshop’la iş birliği yaparak Christmas dönemine özel bir makyaj line’ı hazırladı. Bu, iyi olan haberdi! Özellikle fanları baz alınarak hazırlanan koleksiyonun sadece birkaç Amerika ülkesinde ve online olarak satılacak olması ise kötü olanı...







Bornoz style

Ay ne şahane fikir! ‘Ne giyeceğim?’ derdi artık gerçekten out olmalı. Londra’da gerçekleştirilen MTV Avrupa Müzik Ödül Töreni’ne bornuzuyla katılan ve sahneye dahil bornozuyla çıkan Rita Ora, tasarımcı boyutuna geçmeden de dikkat çekmenin mümkün olduğunun anlamlı bir kanıtı.





