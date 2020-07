Begüm Özarutan ve Selen Sayın, eğitim aldıkları mesleklerini geride bırakıp, özgürce üretim düşüncesinden yola çıkarak, markaları Shine and Blaze’i kurmuşlar. Çanta tasarımları geometrik formların içerisinde doğal bir tavır barındırıyor. Çizgisi ve formuyla favorilerimiz arasına girmeyi başarıyor.



Begüm Özarutan&Selen Sayın



Pandemi süreci sizin için nasıl geçiyor?

Açıkçası herkes gibi biz de başta çok şaşkındık. İşimizi, özgürlüğümüzü çok özledik ve herkes gibi sevdiğimiz insanlarla kucaklaşmak için çok sabırsızlanıyoruz. Ama bir yandan da İstanbul’un koşuşturmalı ve yoğun hayatının ardından sessizliğe bürünmüş hali de çok hoşumuza gitti.



Nasıl başladı tasarım süreciniz?

İkimizin de aklında bir moda markası kurma fikri hali hazırda vardı. Tanıştığımızda bu hayali birlikte gerçekleştirebileceğimizi hemen anladık. Birbirimizin stilini ve estetik algılarını beğeniyor olmamız tasarımsal kararlarda müthiş bir uyum içinde olmamızı sağladı. İlk günden itibaren disiplinli bir çalışma da bu ahenge eklenince ortaya Shine and Blaze çıktı. Bizim mottomuz: Kendimizin de severek takabileceği çantalar yaratmak. Birbirimizin stiline çok güvendiğimiz için önce bizim içimize sinmesi çok önemli.



Tasarımlarınızı hazırlarken nelerden ilham aldınız? Pastel tonları özellikle tercih etmenizin bir sebebi var mı?

Bizler her sezonun modasını, çantaların formlarını ve renklerini yakından takipteyiz. Kendimizin tasarımları ve renk seçimlerinin yanında sezon renklerine de dikkat ediyoruz. Pastel tonları romantik, zarif ve bir o kadar da güçlü buluyoruz. Ama yeni sezonumuzda canlı renkler sizleri bekliyor. Tasarımlarımızı yaparken şehir kadınlarından esinlendik, tek bir çanta ile günü geçirme fikriyle yola çıktık.



Klasikten uzak geometrik formları sıklıkla kullandığınızı görüyoruz. Bunun bir nedeni var mı?

Doğada hiçbir yerde geometrik formlara rastlanmaz ama şehirlerde, yaşam alanlarımızda, hayatımızda her yerdedir. Geometrik formlar; yatay, dikey hatları ve açılarıyla sağlamlığın ve dengenin sembolüdür. Ne kadar dik ve dengeli hatlara sahip olsalar da aslında çeşitliliğin sembolüdür. Bizler kendimizi, kadınları yansıtan tasarımlar yapıyoruz, hikayelerinin olmasının yanında kullanışının kolay olması bizim için önemli.



Materyal olarak sadece deri mi kullanıyorsunuz?

Tasarımlarımız deri ağırlıklı ama tabii sezona göre deriye eşlik eden farklı malzemeleri de kullanıyoruz. Kış sezonlarında deri ve süeti ağırlıklı oluyor. Yaz sezonlarında jüt kumaş, keten gibi dönemin modası ve bizim beğendiğimiz farklı materyaller de tasarımlara eklenebiliyor. Yeni sezonumuzda daha canlı ve çarpıcı renklerde derilere jüt kumaşlar eşlik edecek.



Shine and Blaze’i üç kelime ile özetlemenizi istesek…

Dinamik, yaşsız, zamansız.



Markanızı kimler tercih etmeli? Nasıl kullanmalı?

Markamız tek bir kitleye değil aslında herkese hitap ediyor. Zaten bizim de istediğimiz bu. Her moda ve her tarza uyum sağlayabilecek tasarımlar yapmak. Ne zaman, nerede isterseniz kullanabileceğiniz parçalar tasarladık.



Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Harvey Nichols Kanyon, Brandroom Nişantaşı, Brandroom Adana, Galeries Lafayette Emaar Square Mall’dan, aynı zamanda Misto Multibrand Suadiye Mağazası’ndan, Designers of Oz Alaçatı-Alsancak’tan ve web sitemizden ulaşabilirsiniz.



Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Fiyatlar 700-1550 lira arasında değişiyor.