İtalya’da moda bilirkişilerinin ‘yeni yetenek’ olarak seçtiği Georgina Skalidi’nin çanta trendlerinin
ufkunu genişleten geometrik kesimli tasarımlarından, renkli ipliklerle
işlemeli altın, gümüş ve pembe altın kaplama pirinç geometrik kesimler üzerine etnik
tasarımlar yapan Ioanna Koulouris’ye,
renklerin, derinin ve şehirlere, ülkelere ait silüet çizimlerin yer aldığı
aksesuarlarıyla moda haftalarının aranılan markası olan Marina Panagiotoulia’dan, dünyaca ünlü bir mücevher tasarımcısı olan
Nefelly Xenia’nın püskülün ve renklerin uyumunu bir araya getirdiği özel
parçalarından oluşan koleksiyonuna kadar birçok özgün markayı bir araya getiren Sistree.com; geniş ürün yelpazesiyle her zevke hitap
ediyor.