Yunanistan’daki özel tasarımcıların markaları Sistree.com ile Türkiye’deki moda severlerle buluşuyor...

İtalya’da moda bilirkişilerinin ‘yeni yetenek’ olarak seçtiği Georgina Skalidi’nin çanta trendlerinin ufkunu genişleten geometrik kesimli tasarımlarından, renkli ipliklerle işlemeli altın, gümüş ve pembe altın kaplama pirinç geometrik kesimler üzerine etnik tasarımlar yapan Ioanna Koulouris’ye, renklerin, derinin ve şehirlere, ülkelere ait silüet çizimlerin yer aldığı aksesuarlarıyla moda haftalarının aranılan markası olan Marina Panagiotoulia’dan, dünyaca ünlü bir mücevher tasarımcısı olan Nefelly Xenia’nın püskülün ve renklerin uyumunu bir araya getirdiği özel parçalarından oluşan koleksiyonuna kadar birçok özgün markayı bir araya getiren Sistree.com; geniş ürün yelpazesiyle her zevke hitap ediyor.

