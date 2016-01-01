Moda sahnesinin yaz oyuncuları ile sizleri tanıştıralım; Anais Margaux, Cihan Nacar, Norma, Utin, Simple For You. Yeni trend bay watch mayolar, farklı dikiş teknikleriyle bikiniler, eğlenceli sloganlar, son derece özgün ve dinamik tasarımlar... Moda sahnesinin perdeleri onlar için açılıyor.

Yazı: Aslıhan Sever

ANAIS MARGAUX

AYŞEGÜL KURU İPEK VE SEZGİ KURU KAN’IN YANİ İKİ KIZ KARDEŞİN HAYALİ OLARAK PARİS’TE İLK ADIMLARINI ATTIKLARI MARKALARI, ZAMANSIZ OLMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

Markanız nasıl doğdu?

Paris’te 50 yıldır haute couture modelisti olarak çalışan amcamızın bugüne kadar hazırlamış olduğu koleksiyonlardan etkilendik. Babamızın fotoğrafçı olması da görsellik ve sanat açısından çok şey kazandırdı bize.

Tasarımlarınızda öne çıkan unsur ne?

Kadında her zaman sadeliği ve doğallığı savunuyoruz. Kadının en güzel ve en zarif hali aslında doğal hali. Abartıdan uzak bir görüntü bize göre beraberinde zarafeti de getiriyor. Yani bizden aldığınız parçayı her dönem modası geçmeden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yaz koleksiyonu için nelerden ilham aldınız?

Doğal formlar, sade ve yalın çizgiler koleksiyonumuzun ana özellikleri. Bu da bizim zamansız tasarımlar yaratmamızı sağlıyor. Bununla beraber, koleksiyonumuzda 2016 yazının mayo trendlerinin de yansımalarını görebilirsiniz. Özellikle trendleri baz alarak yola çıktık diyemem ama zevklerimiz doğrultusunda, trendleri sadeleştirdiğimiz ve kadınsılığı küçük detaylarda sunduğumuz birçok parçayla karşılaşacaksınız. Markamızın imzası niteliğindeki tek renk mayolar, daha çok retro tarzda kullanılan yüksek beller ve düğme detayları bunlardan birkaçı...

Kimler sizin mayolarınızı tercih etmeli?

Sadeliği ve doğallığı savunan, abartıdan uzak, yalın ve zamansız tasarımları tercih eden herkes...

Anais Margaux tasarımlarına, 365ist.com, lidyana.com, Midnightexpress Bebek, Sign in Store Alaçatı ve kendi web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Fiyatlar 355 lira ile 455 lira arasında değişiyor.