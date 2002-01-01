Tarzınızı belirlerken seçeceğiniz parçalar en çok parlayanlar olsun.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Aslıhan Sever

Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya



Parlak takım

Parlak parçalar sezon hakkında ipuçları veriyor. Sokaklar oldukça göz alıcı ve görkemli... Bu parçalar kimi sade kimi şık siluetlerle oldukça çok karşımıza çıkacak! Son derece dinamik ve stil sahibi bir görünüm içinse biraz cesur olmak gerekiyor. Metalik ve ışıldayan bir dünyanın kapılarından girmeye hazır mısınız?







ETEK-CEKET: SELİM BAKLACI (FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR.)



IŞILDAYIN!



EMILIA WICKSTEAD 6550 TL





H&M 69.99 TL





ZADİG&VOLTAIRE 1318 TL