12 Ağustos tam güneş tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?

Kuzey Yarımküre’de merakla beklenen 12 Ağustos 2026 Tam Güneş Tutulması, gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir görsel şölen vaat ediyor.

Ay'ın Güneş'i tamamen örteceği tam tutulma koridoru; Arktik Okyanusu'ndan başlayarak Doğu Grönland, Batı İzlanda ve Kuzey İspanya'yı geçtikten sonra Balear Adaları üzerinden Akdeniz'de noktalanacak. Yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki bu dar hatta kalan izleyiciler, gündüzün kısa süreliğine geceye dönüşmesine şahitlik edecek. Bu anlarda Güneş'in dış atmosferi (korona), özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebilecek.

Avrupa’da Parçalı Tutulma Şöleni

Tam tutulma hattının dışında kalan geniş bir coğrafyada ise etkileyici bir parçalı tutulma deneyimlenecek. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde Ay, Güneş'in önünden geçerek belirgin bir karartı oluşturacak.

En Popüler Duraklar: İspanya ve Kuzey Rotası

Gök olayını yerinde izlemek isteyenler için Kuzey İspanya en gözde seçeneklerin başında geliyor. Ulaşım kolaylığı ve tutulmanın gün batımına yakın saatlerde gerçekleşecek olması İspanya'da kartpostallık manzaralar sunacak. Grönland ve İzlanda ise tutulmanın gökyüzünde daha yüksekte yaşanacağı büyüleyici Arktik manzaralarıyla öne çıkıyor.

Güvenli İzleme Uyarısı

Konum ne olursa olsun, korumasız bir şekilde Güneş'e doğrudan bakmanın ciddi tehlikeler barındırdığı hatırlatılıyor. Tutulmanın parçalı evrelerinde sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin veya teleskop, dürbün ve kameralar için özel filtrelerin kullanılması şart. Koruyucu gözlükler sadece ve sadece tam tutulmanın gerçekleştiği o kısa anlarda çıkarılabilecek.