19. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri oylaması başladı

1992’de “Türkiye’nin ilk ve en iyi üniversite radyosu” diyerek yayın hayatına başlayıp heyecanla devam eden “radyo boğaziçi”, düzenlediği organizasyonlarda daima en iyisini ve en kalitelisini yapmayı hedefliyor.

Düzenlenen organizasyonlar içerisinde, hem öncesinde yaşanan oylama heyecanı hem de sonrasında yaşanan büyük coşkusu ile Boğaziçi Üniversitesi’ne damgasını vuran Müzik Ödülleri Töreni, müzik dünyasının en iyilerini ödülleriyle buluşturuyor.

Çok yoğun bir çalışma süreci geçiren “radyo boğaziçi” ekibi, 19. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri adaylarını belirledi. 1 Mart 2021 – 1 Mart 2022 tarihleri arasında çıkan bütün albüm, single ve EP’leri dinleyip; güncel blog sitelerini, podcastleri, radyo ve müzik programlarını ve festivalleri inceledi. Bu yıl da kendi siteleri, rbmuzik ödülleri sitesi üzerinden gerçekleştirecekleri oylama, 22 Nisan Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra tüm Türkiye’den müzikseverlere ulaşacak.

Yaklaşık bir ay devam edecek oylama sürecinin ardından kazanan isimler belli olacak ve kamuoyuna duyurulacak. Ardından ödüller, kazanan isimler ve öğrencilerin katılımıyla 19. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri töreninde takdim edilecek. Kazanan isimlerin sürpriz canlı performanslarını da izlemek mümkün olacak.

Türkiye’nin en kaliteli yapımlarının seçildiği bu törende, geçtiğimiz yıllarda Sertab Erener, Sıla, Kenan Doğulu, Ezhel, Göksel, Can Bonomo, Gülşen, Edis, Ceza, Mor ve Ötesi ve Okan Bayülgen gibi isimler ödül aldı. Müzik Ödülleri Töreni, bugüne dek aday ve kazanan isimlerin, müzik camiasının önde gelen eleştirmenlerinin ve katılımlarıyla törene renk katan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin takdiri ve yoğun ilgisini toplamayı başardı.