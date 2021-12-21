2022’ye “İkonik” Bir Merhaba ‘Designers Iconic Look Yeni Yıl Festivali’

Çağdaş Türk tasarımcılarının ürünleri, lezzet, sanat, eğlence, konser ve sohbetler eşliğinde, Fişekhane’nin büyülü atmosferinde altı gün boyunca ziyaretçileriyle buluşuyor.

Yeni yıl ruhunun verdiği enerjiyle konuklarını ağırlamaya hazırlanan Designers Iconic Look Festivali, 25-30 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul’un kültür-sanat, gastronomi ve yeni yaşam merkezi Fişekhane’de kapılarını açıyor. Designers Iconic ve Bluechip Creative Events iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival, değerli tasarımcıların özel ürünlerini gün boyu sürecek müzik performansları, yaratıcı söyleşiler ve gurme lezzetlerle buluşturuyor. 6 gün sürecek festivalde, Sevil Dolmacı Art Gallery küratörlüğünde çağdaş sanat eserleri tüm alanlarda ve tarihi hamam binasında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Misafirlerine unutulmaz bir yeni yıl deneyimi yaşatmayı hedefleyen festivalin kapıları her gün saat 12.00- 20.00 arası açık olacak. Etkinliğin biletleri Biletino üzerinden satışa sunuluyor.

Tasarım, Sanat, Lezzet ve Alışveriş bu festivalde!

Çağdaş tasarımcıların özgün tasarımlarını misafirleriyle buluşturmakla kalmayan Designers Iconic Look, aynı zamanda rafine tasarımları geleceğe taşımayı kendine misyon ediniyor.

Sevil Dolmacı küratörlüğünde çağdaş sanatçıların eserleri bir araya getiriliyor.

Lezzetli atıştırmalıklar, müzik ve eğlencenin yer alacağı festival, katılımcılara zevkle vakit geçirecekleri dopdolu bir program sunuyor.

Gün boyu sürecek DJ müziklerinin yanı sıra, Göçmens, Quartist ve Cuban Trio grupları her gün belirli saatlerde dünya müzikleri repertuarıyla galeri alanındaki sahnede, eğlenceli müzikleriyle festivale renk katıyor.

Ayrıca festival, her gün kortej, bando, tahta bacak, canlı heykel, pandomim gibi farklı aktivitelerin yer alacağı sokak etkinlikleriyle 7’den 70’e yeni yıl coşkusunu yaşatmayı hedefliyor.

Her gün saat 17.00-18.00 aralığında ise farklı konu başlıklarında konusunda uzman isimlerle 30 dakikalık söyleşilerle moda, müzik, sanat ve sağlıklı yaşam konuşulacak. Festival, 30 Aralık akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek CIRCUS konseriyle sona erecek.

SÖYLEŞİ PROGRAMI

25 Aralık Cmt 17.00-17.30 Arbil Çelen ile "Çok Çok Uzun Zaman Önce" - MASAL

26 Aralık Paz 17.00-17.30 Lüset Kohen Fins ile "Kendimizi Anlattığımız Hikayeler"

27 Aralık Pzt 17.00-17.30 Evren Türeci ile "Astromüzik",

28 Aralık Sal 17.00-17.30 Şef Sinem Çapraz ile ‘Sıfır Atık ile Bir Yeni Yıl Menüsü'

29 Aralık Çar 17.00-17.30 Sare Aldemir ile "2022’de Astrolojide Bizi Neler Bekliyor?"

30 Aralık Per 15.00-15.30 Arbil Çelen ile "Çok Çok Uzun Zaman Önce" - MASAL"

30 Aralık Per 17.00-17.30 Yeşim Kaya ve Asena Akan ile "Hayatının Şefi ol, Hayatını Akord Et"

Nasıl Ulaşılabilir?

Yenikapı sahilinden Bakırköy istikametine doğru Kennedy Caddesi sahil yolu üzerinden Fişekhane’ye ulaşılabiliyor. E5 hattından, Bakırköy sahilyolu istikametine dönüp, Yenikapı yönüne ilerlerken, Kennedy Caddesi üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca, Marmaray ile gitmek isteyen ziyaretçiler, Zeytinburnu / Fişekhane istasyonunda inerek Fişekhane’ye gidebilir.