Alacakaranlık serisi bugün çekilse başroller kim olurdu? Yönetmeni yanıtladı

2008 yılında vizyona göre Alacakaranlık'ın (Twilight) yönetmeni Catherine Hardwicke serinin 15. yıl dönümünde Josh Horowitz'in Happy Sad Confused podcast'ine katıldı. Hardwicke, seri bugün çekilse Bella Suwan ve Edward Cullen karakterlerini kimin oynayabileceği hakkında görüşlerini paylaştı.

YENİ EDWARD VE BELLA KİM OLURDU?

Horowitz, programda Hardwicke'e, orijinalinde Kristen Stewart ve Robert Pattinson canlandırdığı Bella Suwan ve Edward karakterlerini kimin oynaması gerektiğini sordu.

'BU MÜKEMMEL OLURDU'

Hardwick, Jacob Elordi ve Jenna Ortega'nın iki ana karakteri canlandırıp canlandıramayacağı sorusu üzerine "Bu mükemmel olurdu" dedi.

'O İNANILMAZ BİRİ'

Hardwick, Avustralyalı aktör için "O inanılmaz biri. Muhtemelen bugün Edward'ı o oynardı" dedi. Ünlü yönetmen Horowitz'in Bella önerisini de onayladı ve Wednesday dizisinin 21 yaşındaki yıldızının rol için mükemmel olabileceğini söyledi.