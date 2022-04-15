Ara tatilde çocuklarla yapılacak etkinlik önerileri

11 Nisan 2022’de tüm Türkiye’den 18 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencileri ve aileleri ara tatile girdi. Bu kısa tatili en verimli şekilde değerlendirmek üzere İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO) Rehberlik Bölümü farklı yaş gruplarına uygun öneriler paylaştı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ara tatili doğada keşifler yaparak geçirsin

Uzun bir kış döneminin ardından ailelerin güzelleşen havaları da değerlendirerek çocuklarının açık havada ve yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmesi için programlar yapması önemli. Çocuklarla ormanda veya deniz kenarında yürüyüş yapmak, botanik ve doğa parklarını gezerek farklı bitkilerle ve ağaçlarla tanıştırmak, içlerindeki doğa sevgisini besleyecek ve doğanın döngüsünü yaşayarak anlamalarını sağlayacaktır.

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler aşırıya kaçmadan tekrar yapmaya devam etsinler

Sınava 2 ay kadar bir hazırlık süreleri kalan öğrenciler, günlük rutinlerini fazla aksatmadan tekrar ve test çalışmalarına devam edebilirler. Burada önemli olan tatil zamanındaki çalışmalarda aşırıya kaçmamak. Aileler, çocukların ve gençlerin derslerden uzak geçen zamanda dinlenmelerine ve yenilenmelerine izin vermeliler. Aşırı yorucu aktiviteler, beslenme ve uyku düzenini bozacak seyahat programları yerine, günlük rutinlerini daha az zorlayan bir programla tatil süreci değerlendirilmeli. Çocuklar ve gençlerin onlara moral verecek, kendilerini neşelendirecek arkadaşları ile görüşmesini sağlamalı. Bilgisayar, tablet ve cep telefonuyla geçirdikleri zamanları sınırlayarak, açık havada, hafif spor ve yürüyüşlerle fiziksel ve ruhsal iyi olma hallerini pekiştirmeli.

Çocuklarla yapılacak etkinlik önerileri