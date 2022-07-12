Aşkların en tatlısı: Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi
İyi bir romantik komedi filmi gününüzü güzelleştirebilir tüm gün yüzünüzdeki sırıtmayı fark edebilirsiniz. Çerezlik bir film arayışındaysanız sizler için tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmini sıraladık... Bir aşk üçgenine, başarısız bir düğüne veya tesadüfü karşılaşmalara hazırlanın!
Patlamış mısırınızı hazırlayın! Hem aşka inandıracak hem de yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturacak film arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için tüm zamanların en iyi 10 romantik-komedi filmini sıraladık. Tesadüf aşklar, başarısız karşılaşmalar, sinir bozucu davranışlar ve en sonunda birbirine kavuşan aşklar... Aşkın tatlı esintisini hissedebileceğiniz romantik-komedi filmler...
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How To Lose A Guy In 10 Days (2003)
Benjamin, bütün hayatını kadınlar üzerine kuran ve sadece onlarla yaşayan bir çapkındır. Ancak o kadar çapkındır ki, bütün ilişkileri yalnızca birkaç gün devam edebilmektedir. Bir gün patronuyla bir iddiaya girer ve yeni ilişkisinin on günden daha uzun sürebileceğini savunur. Barry, her ne kadar kendisi için çok zor olacaksa da, bu iddiayı bir şekilde kazanmaya kararlıdır. İddia ve macera başlar.
When Harry Met Sally... (1989)
Bir yolculuk sırasında karşılaşıp tanışan Harry ve Sally isimli iki genç sohbetleri esnasında aynı üniversiteden mezun olduklarını, ancak daha önce hiç karşılaşmadıklarını fark ederler. Bu keyifli sohbet sırasında konu ikili ilişkilere gelir ve iki karşı cinsin arkadaş olup olamayacağı üzerine uzun uzun tartışırlar. Sonuç ise arkadaş olamadıkları yönündedir. New York'a vardıklarında ayrılırlar ve ikisi de ayrı ayrı kendi hayatlarını yaşamaya devam ederler. Ta ki kader yollarını tekrar birleştirine dek...
Sleepless In Seattle (1993)
Eşini kaybetmiş Sam Baldwin, oğlu Jonah ile birlikte sakin bir hayat sürmektedir. Ulusal bir radyo kanalında yayın yapmaya başlayınca hayatında bazı değişiklikler olacaktır; çok sayıda kadın hayrana sahip olmak gibi... Sam'in yaşadığı yerden hayli uzak olan Annie de Sam'in hayranlarından biridir. Evlenmek üzere olduğu halde kafası bu konuyla ilgili karışık olan Annie, Sam'e göndermeyeceğini bildiği bir mektup yazar. Ardından dayanamaz ve etkilendiği bu erkekle tanışmaya karar verir.