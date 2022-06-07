Balkan Ninnisi ne zaman başlıyor? Konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? İnceliyoruz...

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok'un kaleme aldığı Balkan Ninnisi dizisinin hazırlıkları devam ederken ilk tanıtım fragmanları yayınlandı. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken Balkan Ninnisi yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Balkan Ninnisi dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım:

AH NEREDE DİZİSİ KÜNYE

Kanal: TRT1

Yayın günü: Belli değil

Dizinin özeti: Üsküp'te farklı milletlerden olan iki gencin sevdaları uğruna verdikleri mücadelenin hikayesini konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk

Yönetmen: Doğan Ümit Karaca

Senaryo: Uğur Uzunok

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar

Özlem Türkad

Emre Bey

Merih Öztürk

Hakan Boyav

Can Kolukısa

Suzan Akbelge

Sarp Bozkurt

Gözde Çığacı

Deniz Gürkan

Emine Halil

Burak Rahman

Süleyman Kara

Kaan Turgut

Erman Saban

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü, Taş Köprü’nün birleştirdiği Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekiliyor.

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir aşk hikayesini anlatan “Balkan Ninnisi”, yakında TRT 1 ekranlarına gelecek. Yayın günü henüz belli olmadı.

BALKAN NİNNİSİ İLK TANITIM FRAGMANI