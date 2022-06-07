Balkan Ninnisi ne zaman başlıyor? Konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? İnceliyoruz...
TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getireceği dizisi “Balkan Ninnisi”nin çekimleri, 15 Mayıs Cumartesi günü Üsküp’te başlamıştı. Yayınlanan tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken Balkan Ninnisi dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım...
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok'un kaleme aldığı Balkan Ninnisi dizisinin hazırlıkları devam ederken ilk tanıtım fragmanları yayınlandı. Tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken Balkan Ninnisi yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Balkan Ninnisi dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım:
AH NEREDE DİZİSİ KÜNYE
Kanal: TRT1
Yayın günü: Belli değil
Dizinin özeti: Üsküp'te farklı milletlerden olan iki gencin sevdaları uğruna verdikleri mücadelenin hikayesini konu alıyor.
Başrol oyuncuları: Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk
Yönetmen: Doğan Ümit Karaca
Senaryo: Uğur Uzunok
BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?
Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak.
BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI
- Erdal Özyağcılar
- Özlem Türkad
- Emre Bey
- Merih Öztürk
- Hakan Boyav
- Can Kolukısa
- Suzan Akbelge
- Sarp Bozkurt
- Gözde Çığacı
- Deniz Gürkan
- Emine Halil
- Burak Rahman
- Süleyman Kara
- Kaan Turgut
- Erman Saban
BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü, Taş Köprü’nün birleştirdiği Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekiliyor.
BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir aşk hikayesini anlatan “Balkan Ninnisi”, yakında TRT 1 ekranlarına gelecek. Yayın günü henüz belli olmadı.
BALKAN NİNNİSİ İLK TANITIM FRAGMANI