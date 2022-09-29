Bir Peri Masalı dizisi 1. bölümde neler oldu?

FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı 28 Eylül 2022 akşamı izleyici ile buluştu. Dizide Alina Boz, Zeynep karakterini canlandırıyor. Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılması işleniyor. Dizide Alina Boz'un yan sıra Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi oyuncular bir araya geliyor.

BİR PERİ MASALI GENEL HİKAYE

Dizide Dizi, “Hayat neden benim yüzüme hiç gülmedi?” diye düşünen Zeynep’in (Alina Boz) hikayesi etrafında dönüyor. Dizide Zeynep karşısına bir gün ansızın bir çanta dolusu para çıkınca, bulduğu bu parayla kendisini baştan aşağı yeniden yaratır. Ana hikaye de bu konu etrafında şekillenir.

1 PERİ MASALI İZLE

Peki, dizinin ilk bölümünü kaçıranlar ya da internetten Bir Peri Masalı'nın tekrar izlemek isteyenler neler yapabilir. Bunun için iki formül var.

1. Yöntem: Bir Peri Masalı'nın dizinin kendi sayfasından full versiyon olarak izleyebilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız bu linki tıklayın

2. Yöntem: Kanallar yeni dizilerini tekrar olarak da yayınlanabiliyor. Bu nedenle FOX TV'nin dizinin 1. bölümünü ne zaman tekrar yayınlayabileceğini takip edebilirsiniz.

BİR PERİ MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Peri Masalı'nın 28 Eylül 2022'de ekranlara gelen 1. bölüm özeti şöyle: Sıradan bir hayat süren Zeynep’in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal’ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI 2. BÖLÜM 1. TEASER

Bir Peri Masalı'nın 2. bölümü için de ilk ipuçları geldi, çünkü 2. bölümden ilk teaser yayınlandı. Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.