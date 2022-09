Bridgerton 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Bridgerton 3. sezon hakkında bildiğimiz her şey

Bridgerton'ın ilk sezonundan 18 ay sonra, yepyeni sekiz bölümle Bridgerton’lara geri döndük. Önceki sezondan daha az seksi ama aynı şekilde çekici olan Bridgerton'ın ikinci sezonu, aynı yıldız oyuncu kadrosuna (Sharma kardeşlerin ilavesiyle) ve görmeye alıştığımız olağanüstü saç, makyaj ve moda esintilerine sahip. Ayrıca ilk haftasında 251,7 milyon saat izlenerek Netflix'in en çok izlenen İngilizce TV dizisi rekorunu da kırdı. 2. sezonu tamamladıysanız ve Bridgerton'ın 3. sezonunu ne zaman geleceğini ve hangi kardeşin dikkatleri üzerine çekeceğini merak ediyorsanız, gelin birlikte bakalım...

'Bridgerton'un üçüncü sezon anlaşması yapıldı mı?

Evet! En sevdiğimiz Regency draması, 1. sezonun rekor kıran reytinglerinin ardından Nisan 2021'de hem 3. hem de 4. sezonlar için anlaşmaları yeniledi. Netflix bu haberi Lady Whistledown'ın kendi yazdığı bir mektupta yayınladı "Sayın üyeler, oldukça özel bir duyurumuz var gibi görünüyor. Bridgerton üçüncü ve dördüncü sezonlar için geri dönecek. Bu yazarınsa daha fazla mürekkep kalem alması gerekecek... "

Rhimes aynı zamanda, "Betsy [Beers] ve ben, Bridgerton dünyasını dünya çapındaki bir izleyici kitlesine getirmeye devam etme fırsatına sahip olduğumuz için heyecanlıyız" diye bir bildiri yayınladı. Ünlü yapımcı ayrıca Entertainment Tonight'a 3. sezonun şimdiden yapım aşamasında olduğunu söyledi.

'Bridgerton' 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Bridgerton'a yönelik ilgi nedeniyle Netflix, 3. sezonu izleyicilere mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için kesinlikle istekli.

Yaratıcı ekip çalışmaya başladığı için Rhimes'a göre Bridgerton çok yakında geri dönebilir. 2022 yılının mart ayında, aktris Nicola Coughlan, Women's Wear Daily'nin Instagram hesabına bu yaz çekimlere başlamayı umduğunu söylerken, Lady Whistledown çekim takvimi hakkında bir ipucu verdi. Bu programa uyarak, 2023 ilkbahar veya yaz aylarında yeni bölümleri görebiliriz.

Coughlan ayrıca Instagram üzerinden bir fragman fotoğrafı paylaştı:

Netflix 3. sezonun setinden bir video da paylaştı. Gösterilen birçok tanıdık yüz arasında Bridgertonlar, Lady Danbury ve Kraliçe var. Klip, Penelope'nin kendisi Nicola Coughlan (çok sevimli bir Crocs çifti giyerken) ile sona eriyor ve 3. sezonun çekimlerinin başladığını doğrular nitelikte.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bridgerton (@bridgertonnetflix)'in paylaştığı bir gönderi

'Bridgerton' 3. sezon hangi Julia Quinn kitabına dayanacak?

Quinn'in serisinin sırasını takip edersek, bir sonraki roman, Benedict'in nefret dolu üvey annesi tarafından köleliğe zorlanan bir kont kızı olan Sophie Beckett ile olan aşk hikayesine dayanabilirdi.

Ancak Netflix dizisi, beklenenden daha önce başka bir kardeşe şans vermeye karar verdi. Netflix'in FYSEE (Explore The Shows You Love) etkinliğindeki bir panel konuşmasında Coughlan, gelecek sezonun Colin ve Penelope'nin romantizmini izleyeceğini ve Penelope'nin Lady Whistledown ve Eloise ile arasının açılmasıyla karmaşık hale geleceğini açıkladı.

"Lady Whistledown gibi ben de bir süredir bir sır saklıyorum ve 3. sezonun Colin ve Penelope'nin aşk hikayesi olduğunu size doğrulayabilirim" dedi: 2. Sezonun ikinci haftasına kadar bu sırrı sakladım."

Coughlan ayrıca bir Tudum makalesinde karar hakkında konuştu ve Colin ve Penelope'nin hikayesini bir sezon erken yapmanın mantıklı olduğunu söyledi. "Jess, sezon boyunca Luke ve ben ile konuştu ve bence insanlar gerçekten bayılacaklar. Bence kitap hayranları da mutlu olacak." Üçüncü sezonun nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Coughlan şunları söyledi: "Muhtemelen ilki gibi olacak"

Yeni dizi sorumlusu Jess Brownell, Variety ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Gerçekten Colin ve Penelope'nin zamanının geldiğini hissediyorum. Bu iki oyuncuyu 1. Sezon'dan beri ekranlarımızda izlediğimizden, onlara zaten biraz yatırım yaptık. İnsan olarak kim olduklarını biliyoruz... Bu dinamiğe ayak uydurmak yerine, onu sezonlarına itmek istedik. Gerçekten de onu başlatmak için mükemmel bir an gibi geldi."

Entertainment Tonight röportajında ​​Rhimes, gösterinin kitapların sırasını takip etmek zorunda olmadığını ima etti.

"Sekiz Bridgerton kardeş var, bu yüzden kardeşlerin her birinin romantik hikayelerini takip etmeyi planlıyoruz. Her zaman sırayla gitmiyoruz ama her bir kardeşi ve onların hikayelerini göreceğiz."

Kitap sıralamasında yapılan sapma, (Netflix'in kesinlikle en büyük hitini yenileyeceğini varsayarsak) gelecek sezonların devamı için aynı şeyin geçerli olduğu anlamına geliyor. 4. sezon, Benedict'in aşk hikayesine geri dönebilir veya belki başka bir Bridgerton kız kardeşi başrol olabilir. Bu durumda, Eloise kitap siparişinden daha erken çıkabilir ya da belki 3. sezonda daha büyük bir rol üstlenecek olan Francesca sıradadır.

Oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) ve Simone Ashley (Kate Bridgerton née Sharma) daha fazla göreceğiz. Ashley haberi bir Netflix yemeğinde ve Deadline'a "Kate ve Anthony daha yeni başlıyor" diyerek paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bridgerton (@bridgertonnetflix)'in paylaştığı bir gönderi

Daha sonra IMDb ile yaptığı bir röportajda şunları ekledi: "Kate'in Vikontes ve evin reisi olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Bence Anthony'den öğreneceği çok şey var. Onlar iki küçük ortak olacaklar. Görmeyi çok isterim. Basitçe söylemek gerekirse, bir bebekleri var. Belki bu olur, belki olmaz."

Diğer Bridgerton oyuncuları Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton) ve Luke Newton (Colin Bridgerton) da geri dönecek, ancak Dynevor daha az ekran süresi alabilir, bu nedenle Bailey evlilik tavsiyesi kardeşi olarak devreye girebilir. Nicola Coughlan (Penelope Featherington) da başrolde yer alacak. Geri dönen diğer muhtemel favoriler arasında Adjoa Andoh (Lady Danbury) ve Golda Rosheuvel (Kraliçe Charlotte) yer alıyor.

Karakterlerinin önümüzdeki evlilik sezonunda olacağı söylendiği için Charithra Chandran (Edwina Sharma) ve Shelly Conn'dan (Mary Sharma) da (umarız!) görünümler alabiliriz.

Oyuncular ve ekip 3. sezon hakkında neler dedi?

Birkaç oyuncu, hikayelerinde karakterlerinin sonraki adımlarındaki heyecanlarını dile getirdi. Ashley, Deadline'a Kate'in yeni evliliğinde ve konumunda başarılı olmasını istediğini söyledi.

Vanity Fair'e konuşan Ashley, üçüncü sezonun Kate ve Anthony arasındaki büyüyen bağı keşfetmeye devam edeceğini de belirtti.

Luke Thompson bir Entertainment Weekly röportajında ​​Benedict için umutlarını paylaştı ve burada aşk hikayesinin sırada olma olasılığını ele aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bridgerton (@bridgertonnetflix)'in paylaştığı bir gönderi

"Mesele şu ki kitaplar kitaplardır ve diziyse tamamen kitaplara dayanıyor, ama kitaplara bağlı değil. ... Yani bilmiyorum. Kitaplar bir sonrakinin Benedict olduğunu gösteriyor ama bunu kesin olarak bilmiyoruz çünkü dizide her türlü şeyi yapma şansın var. Dizi zaten bir ekip çalışması ve sürücü koltuğunda olmasanız bile canla başla yapabileceğimiz bir sürü şey varmış gibi geliyor. Oturup ‘o büyülü anımı' beklemiyorum çünkü bu çok büyük bir grup çalışması ve bunu yapmayı tatmin edici yapan da bu. Benedict keşfedilmeye devam ettiği sürece mutluyum."