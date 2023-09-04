Can Bartu Arslan, Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı

Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de Venedik Film Festivali’nde yarışacak. 80.si düzenlenecek festivalin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde jüri karşısına çıkacak film, dini yurtta kalan on dört yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’e odaklanıyor.

FİLM DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

''Yurt"un yarışma kapsamındaki dünya prömiyeri dün akşam yapıldı. Büyük beğeni toplayan film dakikalarca ayakta alkışlandı.

LİSE HAZIRLIK ÖĞRENCİSİNİ CANLANDIRIYOR

Can Bartu Arslan, Nehir Tuna'nın ilk uzun metrajlı filmi "Yurt"ta 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet'in yaşadıklarını canlandırıyor. Filmin diğer başrollerini Doğa Karakaş, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı oynuyor.