Ev hediyesi almak konusunda kararsız kalanlar için birbirinden güzel ve özgün alternatiflerden oluşan bir liste oluşturduk.

En güzel adetlerimizden biri, yeni taşınan birinin evine hediye götürmektir. Ev hediyesi seçerken çoğu zaman zorlanırız. Evine ilk kez gideceğimiz kişinin eksiği veya ihtiyacı ne tam olarak bilemeyiz ya da doğru tahmin edemeyiz. Alınan hediyenin bir köşede yıllarca kullanılmayı bekleyip tozlanmasını kimse istemez. Hediyenin özgün ve işlevsel olmasına özen gösterirken ayrıca kişinin tarzını da yansıtmasını isteriz. Bu yüzden ev hediyesi seçerken zorlananlar için birbirinden güzel ve özgün alternatifleri bir araya getirdik. Listemize göz atmadan ev hediyesi seçmeyin!





Manzara Seti Tablolar

İrili ufaklı çeşitli çerçevelerin yer aldığı, minimal fotoğrafların sergilendiği bu tablolar harika bir ev hediyesi olabilir. Hemen hemen her zevke hitap edebilecek siyah beyaz fotoğraflardan yapacağınız kolajlarla bu seti kendiniz de oluşturabilirsiniz. Siyah beyazın gözü yormayan ve zarafetten ödün vermeyen çizgileriyle ev sahibinin gönlünü fethedeceksiniz.





İrili ufaklı çeşitli çerçevelerin yer aldığı, minimal fotoğrafların sergilendiği bu tablolar harika bir ev hediyesi olabilir.





Hasır Avize veya Abajur

Ev hediyesi önerisi olarak hasır iplerden örülmüş bir avize ya da abajur almayı düşünebilirsiniz. Hasır, doğal ve orijinal havasını hiçbir dönem kaybetmez. Geçmişten günümüze ev aksesuarlarının vazgeçilmezi. Son yıllarda avize ve abajurlarda da karşımıza sık sık çıkıyor. Işığı örgünün boşluklarından sızdırarak dramatik bir etki yaratmayı sevenler için hasır abajur çok yerinde bir seçenek.





Ev hediyesi önerisi olarak hasır iplerden örülmüş bir avize ya da abajur almayı düşünebilirsiniz.





Patchwork Yatak Örtüsü

Patchwork yatak örtüsü renkleri ve canlılığı seven kişiler için uygun bir ev hediyesi olabilir. Patchwork mekana canlılık ve dinamizm getiren bir desen. Evlere hareket katan patchwork’ler son yıllarda gerek halılarda gerekse yatak örtülerinde çok moda. Ev hediyesi alacağınız kişinin çocukları varsa bu hediyeye bayılacak.





Patchwork yatak örtüsü renkleri ve canlılığı seven kişiler için harika bir ev hediyesi olabilir.





Demlik Seti

Metal ve hasırın birlikteliğinden oluşan bu şık demlik seti aradığınız ev hediyesi olabilir. Kahve ve bitki çayı sevenler için özellikle tercih edebilirsiniz. Kahve ve çay saatlerinin, hoş sohbetlerin tamamlayıcısı olan demlik setiyle hem işlevsel hem de görünüşü itibariyle orijinal bir hediye vermiş olursunuz.





Metal ve hasırın birlikteliğinden oluşan bu şık demlik seti aradığınız ev hediyesi olabilir.





El Yapımı Ahşap Tepsi

Ev hediyesi olarak el yapımı ahşap bir tepsi seçebilirsiniz. Organik ürünleri sevenler için çok yerinde bir hediye olacaktır. En çok kullanılan mutfak aksesuarlarından biri olan tepsiler hayat kurtarır. Bu tür bir hediye ev sahibiyle birlikte içeceğiniz kahveleri taşıyabileceği gibi masa üstünde veya mutfakta harika bir düzenleyici olarak da kullanılabilir.





Ev hediyesi olarak el yapımı ahşap bir tepsi seçebilirsiniz.





Pikap

Müziği kim sevmez ki? Hediye alacağınız kişi, müzik dinlemeyi özellikle seven, müziğin kalitesine önem veren biriyse pikap tam ona göre bir ev hediyesi. Pikap nostaljik olduğu kadar güncelliğini koruyan bir müzik çalar. Bugün pek çok mağazada yenilenmiş versiyonlarını bulabileceğiniz pikaplar olduğu gibi ikinci el bir pikap da seçebilirsiniz. Ev sahibinin müzik zevkine uygun bir plakla hediyenizi tamamlayabilirsiniz.





Hediye alacağınız kişi, müzik dinlemeyi özellikle seven, müziğin kalitesine önem veren biriyse pikap tam ona göre bir ev hediyesi.

