Düdüklü tencere hem zamandan hem de ısıdan tasarruf etmenizi sağlayan pratik bir mutfak aracı. Düdüklü tencere alırken öncelikle CE belgesi olmasına dikkat edin ve diğer ayrıntıları da gözden kaçırmayın.

Daha önce düdüklü tencere kullandınız ve patladı. Mutfağın temizlenmesi uzun saatlerinizi aldı ve yanık riski yaşadınız. Bir daha düdüklü tencere kullanmamaya yemin ettiniz. Üzülerek söylemek zorundayız ki yanlış düdüklü tencereyi seçmişsiniz. Aslında düdüklü tencere doğru seçilip kullanıldığında çok pratik bir mutfak aletidir. Yemeklerinizi lezzetli bir şekilde hem kısa sürede hem de ısıdan tasarruf ederek pişirmenizi sağlar. Yiyecekleri hem sağlıklı hem de yüksek buhar gücüyle pratik bir şekilde pişirmenizi sağlayan düdüklü tencereleri kullanmadan önce yazımıza mutlaka göz atın! İşte düdüklü tencere alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar…





Düdüklü Tencere CE Belgeli Olmalıdır

Düdüklü tencere alırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta tencerenin üzerinde CE belgesinin olmasıdır. CE, Conformite Europeenne sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta olup Avrupa normlarına uygunluk anlamına gelmektedir. Yani CE, ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.





Düdüklü Tencerenin Yapıldığı Malzemeye Dikkat Edin

Düdüklü tencereler 3 çeşittir. Paslanmaz çelik, alüminyum ve elektronik sistemli düdüklü tencereler. Paslanmaz çelik belirli bir oranda krom içerdiği ve çeliğin oksijenle temas ettiği sırada krom-oksit adında ince bir film tabaka oluşturduğu için bu film tabaka çeliği paslanmaya karşı korur. Bu yüzden paslanmaz çelik düdüklü tencere sağlığa karşı zararlı madde içermez. Alüminyumdan yapılmış düdüklü tencereler ise genellikle kaplanmış olsalar bile kaplama aşınmaya eğilimlidir, bu nedenle zehirli metal yiyeceklere karışabilir. Elektronik düdüklü tencereler ise akıllı göstergeleriyle hangi programda pişireceğinizi, kapağı ne zaman açacağınızı, kilitlendiğinden emin olmanızı sağlamak gibi özelliklere sahiptir.





Düdüklü Tencerenin Emniyet Kilidi Olmalıdır

Pişirme sırasında artan basınç ile düdüklü tencere patlayabilir. Bu yüzden alacağınız düdüklü tencerede emniyet kilidi olması şart. Günümüzde daha güvenli hale gelen düdüklü tencerelerde sıvı buharının dışarı çıkmasını önleyecek sistemler geliştirilmiştir. Bu özellik ile basıncın artarak kaynama noktasının yükselmesini sağlarken, çok daha kısa sürelerde pişirme olanaklarını ortaya çıkarır.





Pişirme sırasında artan basınç ile düdüklü tencere patlayabilir. Bu yüzden alacağınız düdüklü tencerede emniyet kilidi olması şart.