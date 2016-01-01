2016’da evler, ilhamını yaşamın kendisinden alan ve “kişiselleşme” kavramı üzerine oturan bir tarzda dekore edilecek.

2016 yılında ev dekorasyonunda neler moda? Gönye Proje Tasarım’ın kurucuları Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, 2016’nın dekorasyon trendlerini yorumladı. Buna göre 2016’da evlerimizin dekorasyonunda belirleyici unsur, yaşamın bizzat kendisi olacak.

Bu yıl dekorasyona damgasını vuran kavram, kişiselleşme. Bu eğilimin sonuçlarını hayatın her alanında hissedeceğiz. “Kişiselleşme”, bütün bu trendleri ve eğilimleri izlerken, mutlaka kendinizden, hayatınızdan, anılarınızdan veya seyahatlerinizden dekorasyonunuza bir dokunuş katıp, size özgü sonuçlar almayı ifade eden bir kavram. Bu dönem moda olana uyum sağlamak yerine kişisel beğeniler ön plana çıkıyor.





Artık mekan tasarımlarında farklı dönem tasarımları iç içe kullanılıyor. Ayrıca yeni yılda günlük ihtiyaçlara cevap veren çözümlere yeni standartlar eklendiğine tanık oluyoruz. Standart malzemelerin yenilikçi tasarımlarla farklı amaçlarda kullanıldığını, alışılmış ölçülerin, konforu arttırmak amacıyla tekrar yorumlanıp belirlendiğini, yaşanmışlık hissiyle dolu mekan tasarımlarının öne çıktığını göreceğiz.

Bu yıl yaşam alanlarımız, hem dizayn hem de konforuyla bedenimize ve ruhumuza hitap eden ayrıntıları barındıracak. Doğayı sembolize eden detay ve renkler dekorasyonda trend olacak. Evlerin içinde özel spor odaları önem kazanıyor.