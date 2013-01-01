Hayata çiçek katın

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Özel günleriniz için bir öneri...

Doğanın mucizesi çiçekler hayata her zaman renk, güzellik katıyor. Bu rengi usta bir elden hayatınıza taşımak isterseniz 20 yıldır bu sektörde çalışan çiçek tasarımcısı Zeynel Özmen’in kurduğu Marginal Flowers’ı mutlaka görmelisiniz. Bebeğinizi arkadaşlarınızla tanıştırdığınız bir kutlama yemeğinde veya sevdiklerinizi mutlu etmek istediğinizde Nişantaşı’nda bulunan mekan isteğinize yönelik birbirinden güzel düzenlemeler yapıyor. Marginal Flowers trendleri belirleyen yaklaşımıyla göz dolduruyor. Mimari dokudan ışığa kadar tüm detayları birleştirdiği çiçek tasarımlarıyla yaşam alanlarına kişilikli ve özgün bir kimlik kazandırıyor.