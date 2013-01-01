Modern stil

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Mimar Yasemin Masis imzalı ev, modernin süzgecinden geçirilmiş avangart ruhuyla özgün bir stil sergiliyor. Kanlıca sırtlarında, yüzünü Rumeli Hisarı’na dönmüş 400 metrekarelik geniş bir bahçe içerisinde yer alıyor.

YASEMİN MASİS KİMDiR?

İstanbul’da doğup büyüyen Yasemin Masis Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Okuldan mezun olduktan sonra çeşitli mimarlık ofislerinde çalışan Masis, 2009 yılında kendi mimarlık ofisini kurdu. Bugüne kadar çeşitli renovasyon projelerine, konut, otel ve restoran iç mekan tasarımlarına imza attı. Halen kendi adıyla anılan ofisinde, fonksiyonelliğin ilk sırada yer aldığı modern çözümlerle üretilmiş projeler gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra projeye özel mobilya tasarımları, çevre düzenleme ve danışmanlık hizmetleri de veriyor.

