Çeşit çeşit güller, rengarenk mevsimlik bitkiler, dört bir yandan gelen su sesleri… Romantik bir bahçede yolculuğa çıkıyoruz…

Fotoğraflar: Christa Brand-Living4Media/Dijitalİmaj

Derleyen: Elif Ergün Tunçer/Ev Bahçe



Almanya’nın Bayvera eyaletinde, 2000 metrekarelik bir bahçedeyiz. 19. yüzyıldan kalma binaların da bulunduğu bu büyük bahçe, temel olarak iki bölüme ayrılıyor. Bahçeyi gezmeye ilk bölümden başlıyoruz. Burada formal bitkilere ağırlık verilmiş. Her dem yeşil bitkilere form verilerek oluşturulan bu alan canlı heykellerin buluştuğu bir alanı anımsatıyor. Ligustrumlar, defneler şekil verilmiş halleriyle bahçenin bu bölümünde göze çarpıyor. Bizim şimşir olarak bildiğimiz Buxus sempervirens tüm güzelliğiyle yine bu alanda karşımıza çıkıyor. Şekil verilen bitkiler, düzenli budama sayesinde ilk günkü güzelliğini koruyor. Burada ayrıca çiçekli çalı türleri ve her dem yeşil çit bitkileri de kullanılmış.

