Şifalı bir bitki: Ekinezya

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Bahçede açan pembe çiçekleri hem form bakımından dikkat çekiyor hem de özellikleriyle hanesine tüm artıları topluyor.

Ekinazya, çok eskilerden beri Kızılderililer tarafından ilaç olarak kullanılmış ömürlü, otsu bir bitki. Bu çiçekler gevşek ve drenajı kuvvetli toprak sever. Sağlıklı gelişim göstermek için geçirgen topraklara ihtiyaç duyar. Güneşli ortamlardan hoşlanır, sıcağa dayanıklı bir bitkidir. Kışın kuruyan dalları toprak seviyesinde kesilir. Bitki ilkbaharda yeniden yeşerir. Toprak üzerinde kalan kısmı, kışın kurur, baharda yeniden yeşerir.