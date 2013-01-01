Şık bir banyo için...

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Banyonuzu yeni bir görünüme mi kavuşturmak istiyorsunuz?

Renklerle ve aksesuarlarla banyonuza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. İşte öneriler:

• Paslanmaz çelik eşyalar banyolara çok yakışıyor. Siz de raflarda, musluklarda ve dolaplarda bu malzemeyi kullanarak temiz, modern ve ferah bir ortam yaratabilirsiniz.

• Aydınlatma için avizelerden uzak durun. Banyolar için en iyi tercih tavan aydınlatmaları olacaktır.

• Beyaz zeminle banyonuzu olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz.

• Yumuşak çizgilerle modern bir görünüm yaratmak istiyorsanız, beyaz, bej, kum rengi ve gri de sizin için uygun olabilir.