Nevresim takımı, yatak odanızı zevkinize göre dekore etmenin yanı sıra uyku kalitenizi ve keyfinizi de artırıyor. Nemi ve teri iyi emen ve hava geçirgenliği yüksek pamuklu kumaşları tercih etmek önemli. Birbiriyle uyumlu farklı renkler ise yatak odasının dekorasyonunu güçlendiriyor.

Konforlu uykunun en önemli faktörlerinden olan nevresim takımı, yatak odanızı zevkinize göre dekore etmenin yanı sıra uyku kalitenizi ve keyfinizi de artırıyor. Pamuklu, keten, saten kumaşları ve birbirinden güzel tasarımlarıyla evinizi ferahlatan nevresimlere daha yakından bakıp yataktaki rahatınız ve hayalinizdeki modellerle ilgili tüyolar alabilirsiniz.





Nevresim Takımı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nevresim takımı seçerken yalnızca tasarımına, rengine, odanızla uyumuna değil kalitesine ve rahatlığına da dikkat etmelisiniz. Aşağıdaki öneriler kendinize en uygun nevresimi seçerken size yardımcı olacaktır;

Nevresim üretilirken kullanılan iplik miktarı olan tel sıklığı fazla olmalı. Ne kadar fazla olursa kumaş o kadar kaliteli, dayanıklı ve kullanışlı oluyor.

Çok renkli, desenli, baskılı veya yazılı modellerden zor yıkanmaları ve çabuk yıpranmaları sebebiyle mümkün olduğunca uzak durulmalı.

Yatak ve yastık ölçülerine uyumluluğa dikkat edilmeli, nevresim takımı satın alırken yatağa kolayca geçirilen lastikli çarşaflara ağırlık verilmeli.

Mevsime göre pamuklu, bambu ya da saten kumaşlar kullanılabilir, kendi konforunuza ve tercihlerinize göre hareket etmelisiniz. Örneğin yaz aylarında teri daha iyi emen pamuklu veya bambu kumaşları kullanabilirsiniz.

Sade modelleri sevenler düz ve koyu renk kumaşları tercih etmeli.



Yıkama ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak seçim yapılmalı.





Nevresim Takımı Kumaşları

Genelde tek kişilik nevresim takımı veya çift kişilik nevresim takımı gibi en temel özellikler üzerinden karar verilse de satın alırken üretimde kullanılan kumaşlara ayrıca odaklanmak gerek. En çok kullanılan pamuklu kumaşlar hem daha dayanıklı ve çevre dostu hem de yüksek hava geçirgenliğine imkan veriyor. Sentetik olan ve daha uygun fiyatlara satılan polyester kumaşlar yumuşaklığına rağmen önerilmiyor. Şık görünümü ve parlak dokusuyla öne çıkan saten kumaşlar serin tutması sayesinde özellikle yaz aylarında kullanıma uygun. Anti bakteriyel özelliği, çok yüksek hava geçirgenliği ve çevre dostu bambu kumaşlar ise en fazla tavsiye edilen tür olmasına rağmen yüksek fiyatıyla dikkatli gözlerden kaçmıyor.





Yatak Odanıza Harika Bir Dokunuş

Yatak odasının şıklığını tamamlayan ve atmosferini değiştiren nevresim takımı, kalitenin yanı sıra tıpkı kıyafetler gibi trendler de gözetilerek satın alınmalı. Mesela tek renk yerine birbiriyle uyumlu farklı renkleri yatağınıza taşıyabilirsiniz. Örneğin yeşil renk çarşafınızı mor renk yastık kılıflarıyla tamamlayabilirsiniz. Son yıllarda popülerleşen yaprak, ağaç ve dal desenli kumaşlar ise adeta doğanın huzurunu yatağınıza taşıyor. Aynı şekilde yatak odasına farklı bir hava getiren geometrik desenli tek kişilik nevresim takımı modelleri özellikle genç odalarını süslerken saten kumaşlı çift kişilik nevresim takımı alternatifleri ise evli çiftler arasında rağbet görüyor. Renklerde ise siyah ve beyaz gibi klasik renklerin yanı sıra kahverengi, bej, mavi, gri, yeşil revaçta. Ancak renk seçimini mevsime, ruh halinize ve kişisel zevklerinize göre yaparsanız sizi daha mutlu eden sonuçlar ortaya çıkabilir.

