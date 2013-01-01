Crate and Barrel’ın yatak odalarınıza ilham kaynağı olacak nevresim takımları, modern tasarımlarıyla huzuru çağrıştırıyor.

Farklı desen ve renklerdeki nevresim koleksiyonları, yatak odalarına canlılık katmak isteyenlerin beğenisine sunuluyor. Beyaz zemin üzerinde yer alan büyük mavi çiçekli tasarımıyla Bloom Nevresim; yatak odalarını bahar tazeliğiyle buluştururken, %100 pamuk oluşu sayesinde teninize yumuşak bir dokunuş sağlıyor. Tasarımcı Genevieve Bennett’in göz alıcı ürünlerinden Henna Leaf Nevresim, Crate and Barrel’ın yatak odasına şıklık katan parçaları arasında yer alıyor. Üzerindeki çağdaş şal deseni, Hindistan’da özel günlerde kına ile çizilen mehndi sanatını çağrıştırırken; nevresim tasarımı floral narin desenler ve toprak tonlarının uyumuyla bütünleşiyor. En üst kalite ketenden üretilen Lino Keten Nevresim , yumuşacık dokusunun yanı sıra açık gri, açık mavi, cam göbeği, beyaz, koyu gri, krem, lacivert, mercan, mor, koyu mavi ve sarı gibi farklı renk tonları ile kombinlenebilmesiyle dikkat çekiyor. Kullanılan Belçika keteni sayesinde her yıkamada daha da yumuşayan Lino takımları, gündelik kullanımına rağmen sofistike görüntüsünden ödün vermiyor.