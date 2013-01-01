Paşabahçe Mağazaları, Anadolu’nun kültüründen gelen zenginlikleri modern bir çizgide yorumlayarak camın yarınını tasarladığı yeni koleksiyonu ‘Omnia’yı cam tutkunlarının beğenisine sundu.

Paşabahçe’nin 80. yılını kutladığı 2015 yılında Paşabahçe Mağazaları, geçmişten bugüne, camın yeni ve farklı bir yaklaşımla yorumlandığı Omnia isimli yeni bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon, bu etkinliğe özel Omnia tasarımlarının da görülebileceği bir sergi ile 2 - 11 Aralık tarihleri arasında, ATÖLYE İstanbul Bomontiada’da ziyaretçileriyle buluştu.

Latince “her şey” anlamına gelen Omnia adı ile koleksiyonun geleneksel cam üretim tekniklerini tasarım perspektifiyle yeniden yorumlayarak geleceğe taşıma hedefi, kısaca camla ilgili “her şeyi” kapsaması özetleniyor.

Omnia Koleksiyonu’nda 264 özgün tasarımı yer alıyor. Omnia Koleksiyonu seçkisinin ilk bölümü 2 Aralık’ta Paşabahçe Mağazaları’nda satışa sunuldu.

