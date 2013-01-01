Yıldızları andıran çiçek

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Tombul patatesleri andıran yumruları pek estetik görünmese de, çiçekleriyle bahçemizi renk cümbüşüne dönüştürür yıldız çiçekleri. İşte onları bahçeye davet etmenin ve başarıyla yetiştirmenin altın kuralları...

EVBAHÇE



Yaz aylarının vazgeçilmez çiçeklerindendir yıldız çiçeği, Dahlia spp. Özellikle ağustos ayından itibaren bahçelerde harikalar yaratır. Şimdilerde üretilen melez türleriyle çok değişik şekil ve zengin bir renk paleti sizi bekliyor. Mart ayı içinde yumruların satışı başlar. Rahat rahat dilediğinizi seçin ve dikmek için uygun zamanı bekleyin. Ayrıca tohum şeklinde satılan ve boyları 15 santimetreyi geçmeyen türleri de var.

