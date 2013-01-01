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Yıldızları andıran çiçek

Tombul patatesleri andıran yumruları pek estetik görünmese de, çiçekleriyle bahçemizi renk cümbüşüne dönüştürür yıldız çiçekleri. İşte onları bahçeye davet etmenin ve başarıyla yetiştirmenin altın kuralları...
EVBAHÇE

Yaz aylarının vazgeçilmez çiçeklerindendir yıldız çiçeği, Dahlia spp. Özellikle ağustos ayından itibaren bahçelerde harikalar yaratır. Şimdilerde üretilen melez türleriyle çok  değişik şekil ve zengin bir renk paleti sizi bekliyor. Mart ayı içinde yumruların satışı  başlar. Rahat rahat dilediğinizi seçin ve dikmek için uygun zamanı bekleyin. Ayrıca tohum şeklinde satılan ve boyları 15 santimetreyi geçmeyen türleri de var.
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