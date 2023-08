Dünyanın en yaşlı topluluğundan tavsiyeler: Spor salonuna gitmeden nasıl aktif kalırsınız?

Blue Zones (Mavi Bölge), İtalya, Yunanistan, Japonya ve Kosta Rika gibi insanların en uzun ve sağlıklı yaşam sürdüğü bölgelere verilen isim. Singapur’daki Mavi Bölge halkı da, insanlarının en uzun süre yaşadığı bölgelerden biri olarak biliniyor.

"Live to 100: Secrets of the Blue Zones" adlı belgesel dizisine göre, Süper Yaşlılar olarak bilinen bu insanlardan bazıları, spor salonuna adım bile atmadan egzersizin faydalarından yararlanmayı başardılar. Belgesel, 30 Ağustos'ta Netflix'te gösterime giriyor.

Belgesel dizisinin yıldızı Dan Buettner, Insider’a çoğumuzun egzersizimizi haftada birkaç spor seansına sığdırmakla yanlış yaptığımızı söylemiş.

Yürüyüş sağlığınızı iyileştirmenin en basit yollarından biridir

Yürüyüş, Mavi Bölge sakinlerinin çoğu için günlük yaşamın doğal bir parçası. Singapur gibi araba kullanmanın pahalı olduğu yerlerde, insanların günde 10.000'den fazla adım atması kolaydır, bu da yaklaşık bir buçuk saatlik bir yürüyüş anlamına gelir.

Buettner, "Farkında değiller ama egzersiz yapıyorlar. Gün boyu doğal bir şekilde hareket ediyorlar," diyor.

Günün çoğunu arabalarımızdan masalarımıza ve kanepemize geçerek geçiren bizler için bu çok fazla görünebilir. Ama yürümenin faydalarından yararlanmak için arabanızı satmanıza veya başka bir ülkeye taşınmanıza gerek yok.

Araştırmalar, gününüze sadece bin adım daha eklemenin erken ölümleri ve kalp hastalığı gibi hastalıkları önleyebileceğini gösteriyor.

Merdiven çıkmak yüksek yoğunluklu egzersizin faydalarını artırır

Kolay bir yürüyüşe çıkmak hayatınıza birkaç yıl eklemenin bilim tarafından desteklenen bir yoludur, ancak birçok Mavi Bölge sakini bunu bir adım daha ileri götürmüş.

İtalya'nın Sardinya kenti gibi Mavi Bölgelerdeki yüksek rakımlar daha uzun yaşam süreleri ile ilişkilendirilmiş; bunun nedeni, bölge insanlarının günlük rutinlerinin bir parçası olarak rutin olarak merdivenlerden veya tepelerden inip çıkmaları.

Buettner, "Daha uzun yaşamak istiyorsak, pahalı bir spor salonu üyeliğine para ödemek yerine belki merdivenleri kullanmaya başlayabiliriz," dedi.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, merdiven çıkmak veya bir şeyler taşımak gibi kalp atış hızınızı artıran birkaç dakikalık bir egzersiz yapmanın, erken ölüm riskini azaltabileceğini buldu.

Grup sporu yapmak, egzersiz konusunda tutarlı olmanıza yardımcı olabilir

Buettner'a göre birçok egzersiz rutininin en büyük dezavantajı, insanların bunları bir süre deneyebilmesi, ancak uzun vadede bunlara bağlı kalmamasıdır.

"Örneğin ABD’de kullanılmayan spor salonu üyeliklerine milyarlarca dolar harcıyoruz. Biz iyi niyetliyiz, ancak egzersiz rutinlerini fark yaratacak kadar uzun süre devam ettiremiyoruz," dedi.

Kaliforniya'nın Loma Linda şehri de başka Mavi Bölge. Nerede buluşuyor olursa olsunlar, egzersizi bir topluluk etkinliği haline getirme konusunda bir çözüm buldular: Harvard’da paleoantropolog Daniel Lieberman'a göre araştırmalar, bir egzersiz arkadaşı bulmanın uzun vadede motivasyonu korumanın en iyi yollarından biri olduğunu gösteriyor.

Egzersizi bir sosyal etkinlik haline getirmek sizi sorumlu tutacaktır, sosyal bağları geliştirir ve tutarlı olma olasılığınızı artırır. İster spor salonunuzdaki bir derse kaydolun, ister sadece bir arkadaşınızla parkta yürüyor olun.

Dans etmek kalp sağlığını güçlendirmenin eğlenceli ve sosyal bir yoludur

Yunanistan’ın Ikaria bölgesi, parti yapmanın da bir egzersiz haline gelebileceğini gösteriyor. Bölgede “panegiris” adı verilen ve saatlerce süren geleneksel etkinlikler düzenleniyor.

Buettner, "Bütün gece dans ediyorlar. ‘Çok normal, bu bir parti’ diyebilirsiniz," dedi. "Aslında, kalori yakımı söz konusu olduğunda bir saatlik koşu veya bir saatlik dans hemen hemen eşittir. Ancak bir saatlik dans çok daha eğlencelidir. Hem dans ediyorlar hem de sosyalleşiyorlar.”

Buettner'a göre, Yunanistan'ın egzerize ve hareketliliğe yaklaşımı, çoğumuzun egzersizi acı çekmekle ilişkilendirdiğinin altını çiziyor; oysa Buettner'a göre, Mavi Bölgelerde sporu günlük yaşamın keyifli ve tutarlı bir parçası haline getirmenin yollarını bulan insanlar var.

"Fiziksel aktivitenin eğlenceli olabileceğini öğreniyoruz" dedi.