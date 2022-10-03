Elele Ekim ayına enerjisi benzersiz Deniz Işın ile merhaba diyor!

Neredeyse bir asırın ardından; 96 yıllık hayatına sığdırdığı başarıları, ilkleri ve sansasyonları ile İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e veda ediyoruz ve geniş bir kraliyet dosyası ile ‘hoşça kal Lilibet’ diyoruz.

‘İki’ olmak cesaret ister! Başarılı girişimlerin ortaklarıyla buluşuyor ve iki kişi olmanın süper güçlerini konuşuyoruz.

Yaşayan sanat eserlerinin yaratıcısı makyaj sanatçılarının fırça darbeleri arasında; renklerin, çizgilerin ve güzellik sırlarının tam ortasına doğru yola çıkıyoruz. Makyaj artistleri Selen Karabulut, Nuvit Tiryaki ve Hidayet Korkmaz ile makyaj sanatının derinlerine iniyoruz.

Cilt bakımında son trendler, bir küçük parfüm meselesi, en etkili leke ürünleri ve çok daha fazlası ise güzellik sayfalarımızda sizi bekliyor.

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