Bir Miami hatırası...

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Her sokağında hareket, güneş, okyanus, lüks, eğlence olan bir şehir arıyorsanız, Miami bu isteklerinizin karşılığı olacak. Atlas Okyanusu kıyısında yer alan bu şehir, sizi bardaktan boşalırcasına yağan bir yağmurla karşılayıp, ardından sıcaktan bunaltıp okyanusun serin sularına atacak kadar da cömert.

Yazı: Nilgün Yıldız



Florıda eyaletinin ikinci büyük şehri olan Mıamı’yi sadece filmlerden değil yakından da tanımak istiyorsanız kemerlerinizi bağlamaya ve benimle birlikte bu uzun yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Çünkü yolculuğumuz yaklaşık 13 saat sürecek! Sizi bilmiyorum ama bu benim ilk Amerika yolculuğum olacak. Çünkü nedense uzun uçuş beni hep korkutmuştur. “Ne gerek var o kadar uçmaya?” diye düşünenlerden olmuşumdur ama ne yalan söyleyeyim yanılmışım! En yakın arkadaşım evlenip Miami’ye yerleşince benim de burayı ikinci vatanım olarak kabul etmem uzun zaman almadı. Şu an Miami’ye aktarmasız uçuş olmadığı için bir aktarmayla yaklaşık 13 saat uçuyorsunuz. Frankfurt aktarmalı olarak Miami’ye vardığımda saat öğlen iki. Miami ile ilk karşılaşmam yağmurla birlikte oldu.“Ah, ah yine ayağımı sürtüp geldim, bende şans olsa...” diye hayıflanırken yaklaşık 20 dakika sonra açan güneş beni kendime getirdi. Ve o andan sonra kaldığım 10 gün boyunca öğrendim ki Miami’nin de İstanbul gibi havasına güven olmuyor...



Adalar havası

İlk durağım key biscane. bu güzel adaya köprüler vasıtasıyla ulaşıyorsunuz. okyanus kenarında bulunan büyük yerleşim siteleri, yemyeşil ağaçları ve etrafta dolaşan sincaplarıyla meşhur olan ada, aynı zamanda Miami sosyetesinin tercih ettiği yerlerden biri. Florida’nın güneyinde bulunan bu küçük adada yaklaşık 13 bin kişi yaşıyor. buraya yolunuz düşerse okyanus kenarını ziyaret etmeyi unutmamalısınız fakat ziyaretiniz sırasında güneşleneceğiniz bir plaj aramayın. çünkü burası daha çok yerli halkın yaşadığı sitelere ait plajlarla dolu. eğer hem eğlenmek hem de güneşin tadını çıkarmak istiyorsanız sahildeki ritz carlton hotel’in barında bir şeyler içebilirsiniz. bu arada barın işletme müdürlerinden biri barış isimli türk bir genç. kendisi ile sohbet ettiğinizde bu ada hakkında çok fazla bilgi edinebilirsiniz. barmenleri ise hazırladıkları kokteyllerle aklınızı başınızdan alacak benden söylemesi! adada sabah kahvaltısı için uğramanız gereken yerlerden biri ise artistan. venezüelalı bir işletmeciye sahip mekanda sabahları yumurtalı sandviçler başta olmak üzere birçok değişik tat deneyebilirsiniz. eğer benim gibi bir suşi aşığıysanız oralara kadar gitmişken sakın sushi siam’da dragon roll’u denemeden dönmeyin. Fiyatları biraz pahalı olsa da buna değeceğine emin olabilirsiniz. eğlence arıyorsanız çok fazla seçenek olmamasına rağmen novecento isimli barı ziyaret edebilirsiniz. Genelde ada halkının takıldığı bu mekanda soğuk bir şeyler içmek sizi kendinize getirecek. adada ziyaret edebileceğiniz bir diğer mekan da Florida state Park. bu parka ücretle girebiliyorsunuz. Fakat parkın içerisine girdiğinizde pişman olmayacağınıza eminim. Parkın sonundaki fener ise adeta adanın simgesi haline gelmiş. 1825’li yıllarda yapılan bu fenerin etrafında okyanusta yüzenleri görünce siz de kendinizi serin sulara bırakmak isteyeceksiniz.



