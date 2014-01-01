İstanbul’dan fazla uzaklaşmadan zamanda yolculuk yapabileceğiniz bir yer Mudanya. Yöre halkı akşamüzeri sahilde yürüyüş yapmayı çok seviyor, siz de onların arasına katılabilirsiniz. Feribotla 75 dakikada ulaşılan Mudanya’da Yıldız Tepesi’ne çıkıp manzarayı izlemeden dönmeyin.

Sevimli çarşısı, eski Rum evleri, misafirperver halkıyla bahar kaçamakları için yakın sayılabilecek ve sizi bambaşka bir yaşama götürebilecek bir yer burası… Rumlardan kalma evler, eski Türk konakları ve dinlendirici atmosferi Mudanya’yı vazgeçilmez kaçış rotalarınız arasına sokabilir. Mudanya’nın tarihi M.Ö.7.yüzyıla kadar uzanıyor. İyonlu Kolonistlerden tarafından kurulmuş. İlk adı Myrlea imiş. Ondan sonra devamlı işgale uğramış. Makedonya Hükümdarı 5.Filip Myrlea yıkarak yerineApameia şehrini inşa etmiş. Apameia, deniz yoluyla gelecek tehlikelerin bertaraf edilmesi için yaptırılan hisarla çevriliymiş, Zeytinbağı (Trilye) ve Kumkaya (Siği)’da halen bu hisarın kalıntılarını görebilirsiniz. Apemia’nın işgalinin ardından kent tekrar imar edilerek Montania adını almış, şimdiki adının buradan geldiği sanılıyor. Mudanya, 1321 yılında Orhan Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. 1920’de İngilizlerin, sonra Yunanlıların istilasına uğramış ve bu işgal 1922’de son bulmuş. Bu mütevazı ilçede Mütareke Evi Müzesi, Tahir Paşa Konağı, Tren Garı binası, Mudanya Ortogoks Kilisesi (Uğur Mumcu Kültür Merkezi), Taş Mektep, Dereköy Kilisesi gezebileceğiniz yerlerden sadece bir kaçı…



NE YAPILIR?



MUDANYA EVLERİNİ GÖRÜN

Nereden baksanız denizi gördüğünüz Giritli Mahallesi, yeni adıyla Halitpaşa MAhallesi’nde İtalyan mühendis Piçiretu tarafından yapılmış ve yakın zamanlarda restore edilen evleri görmelisiniz.



TARİHİ KOKLAYIN

Kordonboyu’nun sonundaki Mudanya Mütareke Evi, Kumkaya Kilisesi ve Tahir Paşa Konağı, Hasanpaşa Hamamı’nı bir gün içinde gezebilirsiniz.



BİSİKLETE GEZİN

Çam ormanları ve zeytin bahçeleri arasında rüzgar eşliğinde güzel bir bisiklet gezisi sizi dinlendirecektir.



KAHVALTI İÇİN UĞRAYIN

Mis gibi zeytinyağı kokusuyla sunulan taze kahvaltıları denemek için bile Mudanya’ya gelmeye değer…



ALIŞVERİŞ ZAMANI

Zeytinyağının anavatanı olduğu söylenen bir yerden tabii ki zeytinyağı ve ürünlerini alın. Aynı zamanda yöresel kıyafet ve hediyelik eşyalara da göz atın.



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