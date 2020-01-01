Adını halk arasında mercanköşk olarak bilinen mevsimlik çiçekli bir bitkiden alan Şile’nin yüzde 97’si ormanlarla kaplı! Buradaki vadiler, tepeler, şelaleler ve burada yetişen endemik bitkiler keşfedilmeyi bekliyor.

Şile’nin tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Frig, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı İmparatorlukları tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan Şile, yeni açılan karayolunun getirdiği ulaşım kolaylığı ile şimdi İstanbul’a daha da yakın. Özel aracı tercih etmeyenler için ise şimdi Üsküdar’dan kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz. Şile, kilometrelerce uzunlukta doğal plajlardan, yumuşak tepelerden, akarsulardan ve ormanlardan oluşan ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir bölge. İlçenin büyük kısmı kestane, kayın, meşe, kızılağaç ve akçaağaç ormanı. Sayısız akarsu ve gölün varlığı verimli tarım havzaları yaratmış. Doğal gölleri dışında Ömerli ve Darlık baraj gölleri, Kervansaray, Karamandere ve Oruçoğlu göletleri içme suyu ve sulama amaçlı kullanılıyor. Şile’ye bağlı 57 köyün yüzde 80’i orman köyü, geri kalanlarda sahile ve ovaya serpiştirilmiş tarım köyleri. Yaklaşık 600 yıllık tarihe sahip olan Şile köylerinin bazıları baraj projesiyle sular altında kalacak.







NE YAPILIR?



ŞELALE SULARIYLA ARININ

Buraya geldiğinizde Değirmençayırı ve Hacıllı şelalelerini ziyaret edebilir, buralarda piknik yapabilirsiniz.



GÖLLERİ KEŞFEDİN

Hacıllı Köyü’nün yakınındaki Onbir Göller Vadisi görülmeye değer güzellikte… Köydeki su değirmeninden doğuya doğru gittiğinizde Değirmendere Vadisini geçerek birinci göle ulaşabilir, vadinin devamında da diğer gölleri görebilirsiniz.



TARİH MERAKINIZI GİDERİN

Cenevizlilerden kalma limanda yer alan Ocaklı Kale’ye ya da Şile Kalesi’ne uğrayın. 150 yaşındaki Şile Feneri de dünyanın aktif görev yapan ikinci büyük feneri…



ŞİLE EVLERİNİ GÖRÜN

Şile’nin kent dokusunda genelde yapı malzemesi olarak ahşap kullanılmış. Bu yüzden kentte genellikle iki katlı ahşap evler göreceksiniz. Bir kısmı hala kullanılan evlerin çoğu koruma altında. Bu evleri görmek için Bali bey ve Hacı Kasım mahallelerine uğrayabilirsiniz.



AĞLAYAN KAYALAR’I GÖRÜN

Akış biçimi ağlayan bir insanın gözyaşlarına benzetildiği için Ağlayan Kayalar da görülmeye değer.



KESTANE BALI ALIN

Kestane balı, Şile yöresinin doğal bitki örtüsünde olan kestane ağacının çiçek özlerinin toplanmasıyla oluşturulan, özellikle iyileştirici ve antiseptik bir bal, almayı ihmal etmeyin.



TADINA BAKIN

Şile çarşı içinde Tarihi Balkanlı Dondurmacı Kurtiş Usta’da revani yiyin. Erikli çorba, mındıllı çorba, kazayağı salatası, su mancarı salatası, kabaklı börek, malgadın mantarlı börek, yumurta dolması, boncuk helvası ve sirke tatlısı buranın yerel yemekleri.



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