İçimizi ısıtan güneş, masmavi deniz, begonviller, tatlı yolculuk telaşları… Yaz mevsimini sevmek için neden çok! Şimdilerde bu mevsimin tadına varmak, biraz şehirden uzaklaşmak için planlar yapıyoruz. Dinlenmek, yenilenmek istiyoruz. Seyahat yazarı, rehber Saffet Emre Tonguç en iyi 50 otel listesi hazırladı.

Sakin ve dingin bir atmosfere sahip, özel lezzetler tadabileceğiniz, lüksü doyasıya yaşayacağınız ama evinizde olduğunuz kadar kendinizi rahat hissedebileceğiniz adresler… Kimi inanılmaz bir günbatımı manzarasına sahip, kimi bahçesinden sofraya uzanan harika bir gastronomik deneyim vadediyor, kimi doğanın tam kalbinde bir tatil sunuyor… Alaçatı, Bodrum, Selimiye, Faralya, Cunda, Çıralı, Kalkan, Kaz Dağları… Siz rotanızı belirleyin! Sayfalarımızda sizi bekleyen önerilerle tatil hazırlıklarına başlayın. Mutlu tatiller...



SAFFET EMRE TONGUÇ

@saffetemretonguc • saffetemretonguc.com



HOTEL CAELI

Doğa ve sanatın buluştuğu bir atmosferde tatil için rotanızı Hotel Caeli’ye çevirin. Eceabat’a bağlı Kumköy’de, bulunan otel, Porta Caeli bağlarıyla çevreleniyor. Hotel Caeli’de isimlerini dünyanın seçkin üzümlerinden alan, her biri farklı dekore edilmiş 21 oda ve süit var. Otel gastronomi konusunda da çok iddialı. Servis edilen lezzetli yemeklerde kullanılan malzemeleri kendi bahçelerinden, çiftliklerinden temin ediyorlar. Hotel Caeli’nin her metrekaresinde sanat var. Birçok eşsiz sanatçının eserlerini hem iç mekanda hem açık hava heykel bahçesinde ve sanat koşu parkurunda keşfedebileceğiniz unutulmaz bir sanat deneyimi yaşatıyor.



ÖNERİ: Otelde, özel tasarımlı bir spa da bulunuyor.

Bahşi Mevkii No:423 Kumköy-Eceabat/Çanakkale

Tel: (0286) 854 83 36 portacaeli.com.tr



SIMURG INN

Otel adını efsanelere konu olan, küllerinden yeniden doğan zümrüd-ü anka kuşundan yani Simurg’tan alıyor. Kuzey Ege’nin Midilli Adası’na bakan Kaz Dağları’nın yamacına konumlanmış. Simurg Inn, ormanla iç içe eşsiz manzarası ve şehir kaosundan çok uzak konumu ile konuklarına, günlük yaşamda unuttukları ya da hiç farkına varamadıkları birçok detayı hatırlatmayı vadediyor. Mekanın ev sıcaklığı yayan dekorasyonu baştan sona yaratıcısı aynı zamanda mücevher tasarımcısı olan Dilara Karabay’ın ince zevki ile şekillenmiş. 12 ay açık olan Simurg Inn’in taş ana binasındaki farklı tarzlarda dekore edilmiş beş şık deluxe odasına, geniş araziye yayılmış üç adet taştan ve içi sedirden yapılmış sempatik kulübeler eşlik ediyor. Her bir odanın açıldığı eşsiz manzara sizi içine girer girmez büyülemeye yetecek şekilde minimal, sakin ve konforlu tasarlanmış. Otele ait belirli adette kişinin girebildiği özel plajda ise sosyal mesafeli şezlonglar ve özel hijyen kurallarına uygun şekilde servis sunan hizmet anlayışı dikkat çekiyor.



ÖNERİ: Otelin mutfağında, Simurg Inn’in 32 dönümlük arazisinde yetiştirilen tamamı doğal ürünler kullanılıyor.

Ahmetçe Köyü, No:2 Ayvacık/Çanakkale

Tel: (0532) 726 26 26 simurginn.com



İDA BLUE ADATEPE

Kaz Dağları’nda, Adatepe’de bulunan İda Blue Hotel bu keyifli bölgeyi her yönüyle size yaşatabilecek bir mekan. Zeytin ağaçlarıyla ve çam ormanlarıyla çevrili, mitolojik Adatepe köyünde, binlerce yıllık zengin bitki örtüsünün sunduğu organik lezzetlerle unutamayacağınız bir deneyim yaşayacaksınız. Buraya adımınızı attığınız anda zamanın durduğunu ve hayatın yavaşladığını ruhunuzun derinliklerinde hissedeceksiniz. Osmanlı ve Rum dönemlerinden kalma üç taş binadaki dokuz odada 18 misafire dinlenecekleri ve çok iyi ağırlanacakları bir tatil vaad ediyorlar. Aslına sadık kalarak özenle dekore edilmiş olan tüm odaların kendine has bir hikayesi var ve gün ışığının doğaya eşlik ettiği bir ortam sizi bekliyor. Odaların her biri, ismini nadide bitkilerin yer aldığı, teraslanmış bölümlerden oluşan huzur dolu iç bahçelerinden alıyor.



ÖNERİ: Kaz Dağları’nın mevsimsel ve yöresel lezzetlerini tadabilirsiniz. Kendi bahçelerinden otlar, mevsimine göre oğlak eti, balıkçılardan aldıkları taze balıklar, yerel pazarlardan meyve sebzeler, farklı aromalardaki reçeller, köyden günlük süt, kaymak, yoğurt, yumurta, yöresel peynirler, zeytinler ve zeytinyağı, mutfaklarının öne çıkan lezzetleri.

Adatepe Köyü No:87 Küçükkuyu-Ayvacık/Çanakkale

Tel: (0286) 752 10 45 idablue.com.tr



CUNDA FORA

Cunda, taş evleri, tarihi dokusu, doğası, denizi ile çok sevilen bir rota. Her mevsimde keyfini çıkarabileceğiniz ayrı güzellikler sunar. Cunda Fora da gelen konuklarına kendilerini evlerinde hissettirebilecek bir mekan sunuyor. Deniz manzaralı ve bahçeli odaları titizlikle hazırlanmış. Konuklar yöresel lezzetlerle hazırlanan serpme kahvaltılarını ister odalarında, isterlerse de sosyal mesafenin korunduğu açık yeme-içme alanlarında alabilirler. Fora’nın a la carte restoranı ise öğle ve akşam yemekleri sunuyor.



ÖNERİ: Sunset Bar’da güneşin keyfini sürerken kokteylinizi yudumlayabilirsiniz.

Mithatpaşa Mah. Mevlana Cad. 1/1 Sok. No:7 Alibey Adası-Ayvalık/Balıkesir

Tel: (0266) 327 30 31 cundafora.com



CUNDA DESPOT EVİ

Cunda adasının simgelerinden biri olan Despot Evi, içinde bulunduğu atmosferin dokusuyla uyumlu mimarisi, deniz kokan esintisi ve mükemmel manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Tüm yıl boyunca açık kalan otel, yüksek tavanları, masalsı dokusu, dünya mutfağından örnekler sunan restoranı 1862, Ege’nin birbirinden eşsiz bitki özleri, zeytin ağacı yağlarıyla yorgun zihne ve bedene huzur katan Yund spa’sı ile harika bir tatil vadediyor. Geçmişe ve bir dolu anıya sessizce ev sahipliği yapmış, tarihe hayat veren 6’sı süit olmak üzere 28 farklı odasındaki her detay özenle düşünülmüş. Odalarda zarafet ve konfor bir arada. Açık havuzu, dinlenme alanlarıyla yazın deniz tatilinin favorisi olan otel, kışın ise büyük şehirden kaçış için iyi alternatiflerden biri.



ÖNERİ: Despot Evi’nin sadece kendi misafirlerine değil tüm ada ziyaretçilerine kapılarını açan restoranının adı da tarihinden geliyor. Yapının inşa edildiği tarihe vurgu yapan 1862, şefi Fırat Siriş’in lezzetleriyle Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da başarılı örnekler sunuyor.

Mithatpaşa Mah. Mektep Sok. No:2/2 Cunda Adası- Ayvalık/Balıkesir

Tel: (0266) 327 19 00

cundadespotevi.com



MOLA CUNDA

Otel adını, adanın birçok yerinde bulunan ve Yunanca yel değirmeni anlamına gelen Mola’dan alıyor. Ödüllü mimarlarla çalışan otelde el yapımı aydınlatma ve sandalyelerden, 350 yıllık sedir ağacından yapılmış masaya kadar her şey özenle seçilmiş. Serinleme havuzu, 21 deluxe, 9 süit odası, deniz ve orman manzaralı odaları, havuz başındaki lounge alanları ve yemyeşil büyük bahçesi ile Mola Cunda misafirlerine dört mevsim hizmet sunan özel bir otel. Patriça bölgesinde, otel misafirlerinin ücretsiz yararlandığı bir de plajı var. Bir yandan zeytin ağaçlarının gölgesinde dinlenirken bir yandan da Mola Beach Cunda’nın taş fırınından çıkan lezzetlerin ve barında taze meyveler ile yapılmış kokteyllerin keyfini çıkarabilirsiniz.



ÖNERİ: Mola Cunda Kürek Kulubü’nde profesyonel kürek ekipmaları yer alıyor. Özel ders imkanı da bulunan kulüpte dilediğiniz ekipmanı kiralayarak koylarda keyifli bir deneyim yaşayabillirsiniz.

Namık Kemal Mah. Üç Kuyular Cad. No:18 Ayvalık/ Balıkesir

Tel: (0266) 327 27 01 molacunda.com



ORTUNÇ OTEL

Yerli ve yabancı misafirlerin keşif noktası olan Ortunç, minimalist konsepti, dingin ortamı, doğal ürünlerden hazırlanan mutfağı ve bu güzelliklere eşlik eden müzikleri ile öne çıkıyor. Doğaya yıllar boyu yapılan yatırımlar beraberinde Mavi Bayrak ödülü, Yeşillenen Oteller Sertifikası ve nihayet Yeşil Anahtar ödülünü getirmiş. Ortunç, zamanla sürdürülebilir turizmin öncülerinden olmuş. Cunda’nın eşsiz manzarası, doğanın sesi ve huzurlu ortamıyla adeta bir dinlence cennetinde kusursuz bir hizmetin eşlik ettiği ayrıcalıklı bir tatil sunuluyor.



ÖNERİ: Ortunç Otel’in mutfağına doğal ve lezzetli tatlar hakim. Ege ve dünya mutfaklarından yemekler tadabilirsiniz.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Ayvalık/Balıkesir

Tel: (0266) 327 11 20 ortunc.com



LOLA 38

Eski Foça’da denize nazır olan otel, 1891 yılında bir Rum armatörün evi olarak yapılmış bir taş konak. Konak, Ege’nin en romantik butik otellerinden birine dönüştürülmüş. Eski Foça limanına 6 dakikalık yürüme mesafesinde. Bahçede yer alan odalar birbirinden bağımsız girişlere sahip ve her misafirin odasının önünde kendine ait masa ve sandalyesi var. Ortak kullanım alanlarındaki masa, sandalye ve şezlonglar ise sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş.



ÖNERİ: Bahçesi çok güzel. Sabah kahvaltılarınızı deniz manzarasına karşı yapabilirsiniz.

İsmetpaşa Mah. Reha Midilli Cad. No:140 Foça/İzmir

Tel: (0232) 812 38 09 lola38hotel.com.tr



ALAVYA

Alaçatı’nın ortasındaki Alavya, anıların gerçekleştiği bir rüya, bir vaha gibi... Geçmişi boyunca bir dolu anıya ev sahipliği yapmış mekanda, sakız, dut, zeytin, hünnap ağaçlarının arasında, şehir hayatından ve gün içinde aklınızda dönüp duran endişelerden kurtulmanız hiç de zor olmayacak. Sıra dışı mimarisi, rafine iç tasarımı ve mükemmel servisi etkileyici. Misafirleri şımartmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Havuzu stres atmak için ideal. Spa’sı ise cennete kısa bir yolculuk.



ÖNERİ: Alavya’da güne yoga ile başlayabilir, bisiklete binebilir veya otelden hiç çıkmadan günü bu etkileyici mekanda geçirebilirsiniz.

Alaçatı Mah. 13005 Sok. No:6 Çeşme/İzmir

Tel: (0232) 716 66 32 alavya.com.tr



ALURA BUTİK OTEL

Ev tadında, sekiz odalı ve tüm ortak alanları açık havada olan bir butik otel Alura... Odaların hepsi yeşillikler içinde. Özellikle begonvil, narenciye ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçesi çok keyifli. Yerli ve organik ürünlerle hazırlanan kahvaltıları ve beş çayları çok leziz. Odalarda temiz sabun kokusu ve özenle hazırlanmış dekorasyonun yansımaları var. Güler yüzlü Alura ekibi 2020 sezonunda misafirlerinin sağlıklı, güvenli ve keyifli bir tatil geçirmeleri için hijyen ve temizlik protokollerini geliştirmiş.



ÖNERİ: Ev reçelleri, bahçelerinin zeytinleri, organik domatesler, taş fırın ekmek çeşitleri ve daha pek çok lezzeti tadabileceğiniz Alura kahvaltısı adeta bir şölen.

Yeni Mecidiye Mah. 3005. Sok. No:3 Alaçatı-Çeşme/İzmir

Tel: (0532) 301 68 41 alurahotel.com



BEYEVİ

Otel, 150 yılı aşkın bir tarihe sahip iki Rum evinin restore edilmesiyle misafirlerini ağırlamaya başlamış. Provence tarzda ince bir zevkle dekore edilmiş. BeyEvi Alaçatı Otel, Rum evlerinin yanı sıra aynı özenle yapılmış ek bir binadan oluşuyor. Tarihin izlerini muhafaza edip, bugüne yansıtan binası ve geniş avlusu huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Otel, Alaçatı’nın popüler mekanlarının da bulunduğu cadde üzerinde konumlanmış. Alaçatı’nın hareketliliğini seyredebileceğiniz bir kafesi ve kış aylarında keyifli zaman geçirebileceğiniz şömineli lobileri bulunuyor. Lobi ve odalarında çeşitli sanatçılara ait özgün suluboya, yağlıboya resimler, heykeller var. Odalar tarihin dokunuşlarına sadık kalınarak, bugünün modernliği ve konforu ile tasarlanmış. Her biri farklı plan ve tasarıma sahip ama Alaçatı dokusunu hepsinde hissedebiliyorsunuz. 12 yaşından küçüklerin buranın tadını çıkartmaları için biraz beklemeleri gerekiyor.



ÖNERİ: Beyevi Mutfak’ta hazırlanan nefis kahvaltı ve yemekleri siz de çok seveceksiniz.

Yeni Mecidiye Mah. Kemalpaşa Cad. No:126 Alaçatı- Çeşme/İzmir

Tel: (0533) 602 16 00 beyevi.com.tr



BIBLOS RESORT

İlhamını ve adını Akdeniz deniz ticaretini başlatan medeniyet olarak tarihe geçen Fenike’nin başkenti Byblos’tan alan otel, Alaçatı’nın tipik taş mimarisiyle uyumlu bir dekorasyona sahip. Biblos’ta bir lüks termal spa olan Alatia Spa da hizmet veriyor. Otelin, 110 metrekarelik süitleri, her zevke hitap eden odaları ve etkileyici bir atmosferi var. Gastronomi tutkunları için otelde iddialı mutfakları ile deniz ürünleri restoranı Amante Di Mare, plaj olarak Biblos Club ve gün boyu enfes lezzetler sunan Le Jour Brasserie bulunuyor.



ÖNERİ: Amante Di Mare’de, Akdeniz mutfağından esinlenilen mezeler, deniz ürünleri, pizzalar ve çok daha fazlası sizi bekliyor.

Alaçatı Mah. 18012 Sok. No:2/A Alaçatı-Çeşme/ İzmir

Tel: (0232) 335 00 00 biblosresorts.com



KAIRABA ALAÇATI BEACH RESORT

Alaçatı’da deniz kıyısında 43 odası ile bir rüya. Bu egzotik ve lüks sayfiye, mavi bayraklı plajı ile keyifli bir tatilin adresi. Baştan sona yemyeşil bahçelerle bezeli tesis, yürüyerek zihnini boşaltmak ya da kıyı boyunca canlandırıcı bir koşu yapmak isteyen konukları kendine hayran bırakıyor. KAIRABA Alaçatı Beach Resort misafirlerine çok çeşitli konaklama imkanı sunuyor. Odalarda ve süitlerde dinlendirici ve harika bir tatil için gereken her şey bulunuyor. KAIRABA Alaçatı Beach Resort içerisinde bulunan çok sayıdaki kafe ve bar seçeneği ile misafirlerine farklı eğlence alternatifleri de sunuyor. Aperitif atıştırmalık isteyenler, tüm gün hizmet veren ana restoranda hem yerli hem de yabancı mutfaklara ait lezzetli yemekleri deneyebiliyor.



ÖNERİ: Hem havuz başında hem de iç mekanlarda yer alan barlar, biraz serinleyip atıştırmak için ideal.

Alaçatı Mah. No:11 Çark Plajı Liman Mevkii Alaçatı-Çeşme/İzmir

Tel: (0232) 716 61 61 kairaba-hotels.com/tr/



NEA GARDEN HOTEL

Alaçatı’nın çam kokusuyla dolu yeşil bölgesi Çamlıkyol’da bulunan Nea Garden, Ilıca Plajı’na iki kilometre mesafede yer alıyor. Bahçe konseptli bir butik otel. Alaçatı’da gizli bir vaha gibi adeta… Otele giriş işlemleri için karşılama alanı bahçede yer alıyor. Otel, 2500 metrekarelik açık alana sahip. 24 odadan 16 odaya düşürdükleri oda kapasitesi ile oda başı açık alan 156 metrekareyi buluyor. Bütün odalar süit olarak düzenlenmiş; yatak odası ve salondan oluşuyor, tamamı bahçeye açılan geniş terasa sahip. Otelde kahvaltınızı açık mekanda yapabilirsiniz, masalar arasında 1.5 metre sosyal mesafe gözetiliyor.



ÖNERİ: Otel, Alaçatı’nın en doğal alanı Çamlıkyol üzerinde olduğu için bisiklet, yürüyüş ve koşu imkanı var.

Çamlık Yol 1500 Sok. No:107 Alaçatı-Çeşme/İzmir

Tel: (0533) 583 52 42 neagardenhotel.com



SEDİRLİ EV

Zeynep Erdem’in 2008 yılında Alaçatı’da açtığı oteli Sedirli Ev, keyifli, rahat ve samimi bir atmosfere sahip. Bu yıl bir dönüşümle ‘oda+kahvaltı’ yerine ‘oda kiralamak’ sistemine geçilmiş. Odalarını büyütüp, küçük mutfaklar ilave etmişler. Böylelikle haftalık/aylık/sezonluk kiralama sistemine geçip konaklayanların kendi yeme-içme imkanlarını yaratıp, çamaşır işlerini halledebilecekleri ‘apart’ düzenini yaratmışlar. Her daire ve stüdyoda ihtiyacınız olabilecek her şey bulunuyor. Ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, mini fırın, mutfak eşyaları, iki takım yüksek ısıda yıkanmış oda tekstili... İlk giriş için banyolara buklet, mutfaklara ilk gün için özenle hazırlanmış atıştırmalık, su ve çay konuluyor. Sizin için yatağınız hazırlanıyor ve ekstra bir takım paketli olarak dolabınıza yerleştiriliyor.



ÖNERİ: Alaçatı ve Çeşme çevresinde fotoğraf turları organize ediyorlar. Ayrıca bisikletleri ile çevre turu yapma imkanı da sağlıyorlar.

Hacımemiş Mah. 2067 Sok. No:5 Alaçatı-Çeşme/ İzmir

Tel: (0530) 512 04 94 sedirliev.com



THE STAY WAREHOUSE

Özgün ve sıra dışı bir yapıya sahip The Stay WareHouse’da yaz boyu havuzun serin sularının, size özel plaj ve iskelenin ve samimi ortamın keyfini çıkarabilirsiniz. 80’li yıllarda bir depo olarak kullanılan ve adı buradan ilham alınarak konulan The Stay Warehouse, Alaçatı’nın en sevilen mekanlarına ve butiklerine çok yakın bir konumda. Bu hareketli bölgenin kalbinde bulunan otel, huzur dolu, yemyeşil bir bahçede, tasarım ve konforun buluştuğu 24 oda ile misafirlerine konaklama deneyimi sunuyor.



ÖNERİ: The Stay Warehouse’un bahçesindeki bin yıllık zeytin ağacının gölgesinde zaman geçirdiğinizde şehir hayatının tüm stresini geride bırakabilirsiniz.

Alaçatı Mah. 14001 Sok. No:27 Alaçatı-Çeşme/İzmir

Tel: (0232) 970 78 29 thestay.com.tr



VIENTO ALAÇATI HOTEL

Rengarenk çiçekleri, kuş cıvıltılarının şenlendirdiği havuzlu bahçesi, lüks ve konforlu odaları ile Viento’da yazın keyfine varabilirsiniz. Viento Hotel, hijyen önlemlerini alarak 1 Haziran’da ‘yaza merhaba’ dedi. Odalarda sterilize edilmiş tek kullanımlık Molton Brown buklet malzemeleri, 90 derecede yıkanmış ve tek tek poşetlenmiş tekstil ürünleri, özenle hazırlanmış hijyen kitlerinin yanı sıra dileyen misafirlere tek kullanımlık tekstil ürünleri de sunuluyor. Gelelim lezzetlere… Butik otel yapısını lüks ve konforlu odalarıyla buluşturan Viento, kahvaltılarıyla ünlü. Ayrıca otelin içindeki Sota Alaçatı da aklınızda olsun.



ÖNERİ: Sota Alaçatı’da kabuklu deniz ürünlerini tadın.

Yeni Mecidiye Mah.1039 Sok. No:18 Alaçatı-Çeşme/İzmir

Tel: (0232) 716 95 85

vientoalacati.com



VİLLA KORE

Denize ve Alaçatı’ya yakın olmak istiyorsanız istikamet, Villa Kore. Otel, Alaçatı’ya beş, Çeşme merkeze ise on dakika uzaklıkta sakin bir lokasyonda yer alıyor. Hem çocuklu aileler hem de yetişkinlere özel iki ayrı binadan oluşuyor. 18 odaya sahip olan Villa Kore Slow’da sadece yetişkin misafirlere hizmet verilirken; 10 odası bulunan Villa Kore 1975’te çocuklu aileler ağırlanıyor. Huzur ve sakinliği bir arada sunan otelin spa’sı da var.



ÖNERİ: Yöresel ve organik lezzetlerden oluşan kahvaltının tadını çıkarın. Eğer odun fırını pideye denk gelirseniz, mutlaka deneyin.

5060 Sok. No:17 Ilıca-Çeşme/İzmir

Tel: (0530) 350 18 20 villakore.com.tr



VİLLA TARAÇA ALAÇATI ROMANTİK OTEL

Villa Taraça’nın kapıları romantizmin büyüsüne açılıyor... Mimarisi, manzarası, atmosferi, konsept odaları ile tatilin tadına varacaksınız. Her köşesinde sanat, tarih ve doğayı hissedebileceğiniz Villa Taraça, yalnızca yetişkinlere ev sahipliği olma özelliği taşıyor. Dingin ve romantik bir tatil deneyimi için aklınızda olsun. Her köşesinde romantizmin izlerini bulabileceğiniz, beş dönüm yeşillikler içerisinde bulunan; dört adet jakuzili süit oda dışında, her biri birbirinden farklı toplam 13 oda ile konuklarını ağırlayan Villa Taraça; mimarisi ve peyzaj düzenlemesiyle de fark yaratıyor. Bir ağacın gölgesinde kitabınızı okurken, meyve bahçesinde havuza doğru kısa bir yürüyüş yaparken ya da taraçada ikindi çayınızı yudumlarken yazın keyfine varın.



ÖNERİ: Ege ve Antakya mutfağını harmanlayan kahvaltısı ile kendinizi şımartabilirsiniz.

Alaçatı Mah. 7152 Sok. No:146 Çeşme/İzmir

Tel: (0533) 150 83 09 villataraca.com



AMANRUYA

Amanruya, tatil anlayışını yeniden yorumluyor. Huzur ve dinginlik dolu bir tatil için ideal. Doğanın cömertliğinden ilham alan yüksek tavanlı 36 taş villası, ferah yaşam alanları, hamam tarzı banyoları, serin aylar için düşünülmüş şöminelerinin yanı sıra kekik kokulu terasları, kabanaları, havuzu ve göz kamaştırıcı koy manzarası ile dikkat çekiyor. Üç katlı kütüphanesi ve sanat galerisinin yanı sıra, Antalya’dan getirilen yeşil ve turkuaz mermerlerden üretilen 50 metrelik sonsuzluk havuzu ile çok yönlü bir tatilin kapılarını aralıyor.



ÖNERİ: Amanruya’nın sakin ve huzurlu atmosferi, özel masaj terapileri ile bütünleşerek misafirlerinin tüm yorgunluklardan arınıp yeniden dengelenmelerini sağlıyor. Özel yoga alanları, fitness salonunun yanı sıra tenis kortu misafirlere sunulan olanaklar arasında.

Demir Mevkii Bülent Ecevit Cad. Göltürkbükü-Bodrum/Muğla

Tel: (0252) 311 12 12 aman.com/resorts/amanruya



ALLIUM VILLAS RESORT

Allium Villas Resort, Yalıkavak merkeze yürüme mesafesinde olan bir butik bir otel. Konsepti oda-kahvaltı olan Allium Villas Resort’un öğlen ve akşam yemekleri a la carte olarak sunuluyor. Otel, şık ve zarif dokunuşlarla tatilinizi unutulmaz kılmak için tasarlanmış 36 adet oda ve süitlerden oluşuyor. Odalarının girişleri bağımsız olan Allium Villas Resort, konukların hijyen kurallarını çok önemsediği bu dönemde gönül rahatlığı ile konaklayacakları bir altyapı sunuyor. Süitler de dahil olmak üzere tüm odaları deniz manzaralı. Özellikle günbatımlarının çok etkileyici olduğunu hatırlatalım. Otelin içinde modern Türk mutfağının lezzetlerini tadabileceğiniz Ayva Restaurant, gün batımını izleyebileceğiniz, Mandalina Bar, yüzebileceğiniz sonsuzluk havuzu ve Pergola Bar, Ege’nin serin sularında ferahlayabileceğiniz özel iskele ve Beach Bar bulunuyor.



ÖNERİ: Genç ve yetenekli şefler tarafından yönetilen Allium Villas Resort’un başarılı mutfağnda özenle hazırlanmış Ege lezzetlerinin ve taptaze deniz ürünlerinin tadını çıkarın.

Yalıkavak Mah. Çökertme Cad. No:68 Yalıkavak- Bodrum/Muğla

Tel: (0252) 385 40 40 alliumvillas.com



CAPE BODRUM LUXURY HOTEL

Gündoğan’da bulunan Cape Bodrum, sakin denizi ve manzarasıyla keyifli bir konaklama deneyimi sunuyor. Otelin hemen önünde yer alan plajı Escape Beach&Lounge, kalabalıktan uzak, huzur veren, konforlu ve şık bir atmosphere sahip. Otel bünyesinde açılan Kalamış Poseidon Yelken Kulübü spor tutkunları için ideal. Cape Bodrum’da 29’u havuza açılan 53 design süit ve tamamı deniz manzaralı toplam 110 oda bulunuyor. Oda-kahvaltı konseptinde olan otel, lüks servis ve özgün hizmet anlayışına sahip. Otel, Yalıkavak Palmarina’ya yalnızca 10 dakika, Türkbükü’ne 15 dakika, Bodrum şehir merkezine ise 20 dakika ve Milas Havaalanı’na 30 dakika mesafede. Evinizde gibi hissedebileceğiniz, harika anılarla dönebileceğiniz bir tatil deneyimi vadediyor.



ÖNERİ: Cape Bodrum’un içinde bu yıl açılan Itsumi Restaurant’da ister gün batımına karşı ister gün boyu plajda suşi tadabilirsiniz.

Gündoğan Mah. Kızılburun Cad. No:72 Bodrum/Muğla

Tel: (0252) 387 06 00 capebodrum.com



CARESSE BODRUM

Bodrum ve Bitez koyu arasında, Asarlık Mevkii’nin sakin ve gizli noktasında konumlanan otel, bu yaz premium oda servis ve hizmetleri, kendine ait plajı, kişiye özel kullanım fırsatı yaratan misafir ve gruplarına ait özel iskeleleri ile aklınızda olsun. Neo-Asya menüsü ve ikonik müzikleriyle Buddha-BarBeach, yine Caresse Bodrum sahilinde olacak.



ÖNERİ: Caresse Bodrum, özel servis ve bağlama imkanları ile tekne ve yatların uğrak noktası olmasının yanı sıra bu yaz kısa ve uzun dönem kiralama opsiyonları ile özel, güvenli ve izole bir tatil seçeneği sunuyor.

Adnan Menderes Cad. No:89 Asarlık Mevkii-Bodrum/Muğla

Tel: (0252) 311 36 36 caresse.com.tr



MU SUITES THE HOTEL

Bodrum Ortakent sahilinde, 2017 yılında kapılarını açan Mu Suites The Hotel, muhteşem doğası ve sessizliği ile sizi bir serüvene davet ediyor. Otelin, her biri titizlikle dekore edilmiş ve ev sıcaklığını yansıtan yedi tanesi 2+1 süit olan 10 odası var. Yahşi sahile 70 metre mesafede olan otelden Bodrum merkeze de 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Mu Suites’in saat 12.00’ye kadar sunduğu şık serpme kahvaltısında, otel sahiplerinin kendi elleri ile yaptıkları seramik kaplarda, yine kendilerinin yaptığı anne tarifi reçelleri ve her gün değişik sürprizlerin yer aldığı kahvaltıyı denemelisiniz. 10 yaşından küçük misafirlerin buranın tadını çıkarmaları için biraz beklemeleri gerekiyor. Sakinlik ve huzur isteyen gençlerin de vazgeçemedikleri bir otel.



ÖNERİ: Begonvillerle bezeli bahçesi çok güzel. Bu manzaraya nazır kahvaltı keyfine varın.

Emiroğlu Sok. No:12 Ortakent-Bodrum/Muğla

Tel: (0252) 348 34 72 musuites.com



NO:81

No:81, Bodrum’da 49 odalı butik bir otel. Denize sıfır, geniş ve yemyeşil bir alanda begonvillerle bezeli doğayla ve denizle kucak kucağa... Doğal taş mimarinin Türkbükü’nün doğal güzeliği ile harmanlandığı otelde, modern tablolar odalarda; heykeller ise dış mekanda misafirlerine eşlik ediyor.



ÖNERİ: Gününüzü Ege Denizi’nin kenarında geçirip, kendinizi Daze Restaurant’ın mutfağının yaratıcı ellerinden çıkan akşam yemeğinde Bodrum’a yerleşme planları yaparken bulabilirsiniz.

Keleşharımı Cad. 104. Sok. No:6 Göltürkbükü- Bodrum/Muğla

Tel: (0252) 377 61 05 no81hotel.com



BADEMLİ BAHÇE OTEL

Ege’nin Akdenizle buluştuğu en sakin köşelerinden Söğüt Köyü’nde bulunan otel, asırlık zeytin ve badem ağaçları, rengarenk çiçekler ile bezeli büyük bir bahçeye sahip. Bademli Bahçe’de sadece altı oda var. Hepsi el yapımı masif ahşap mobilyalarla döşenmiş, göz yormayacak şekilde dekore edilmiş. Tüm odalar Söğüt’ün yemyeşil doğa ve masmavi koy manzarasına hakim. Kahvaltılar kendi yetiştirdikleri sebzeler ve ev yapımı reçellerle tam bir şölene dönüşüyor. Dingin ve sessiz atmosferi ile Bademli Bahçe Otel’de gün kuş sesleri ile başlıyor, enfes bir günbatımı ile son buluyor. Sadece yetişkin misafirlere hizmet veriyorlar.



ÖNERİ: Kahvaltı sonrası manzaraya karşı Türk kahvesi için en huzurlu nokta, asırlık zeytin ağacının altındaki ahşap koltuklar.

Söğütköy Mah. Cumhuriyet Sok. No:288-B Marmaris/Muğla

Tel: (0532) 283 81 80 bademlibahceotel.com



DIONYSOS VILLAGE HOTEL

Bozburun Yarımadası’nın gözalıcı güzellikteki heybetli kanyonunun tam üstünde yer alan Dionysos, her açıdan benzersiz bir deniz ve doğa manzarasına sahip Kumlubük Koyu’nda bulunuyor. Birbirinden bağımsız müstakil girişleri olan, taş yapılı, lüks standartlarda konforlu evlerde ya da özel havuzlu villalarda konaklayabilirsiniz. Dionysos’u sadece otel olarak düşünmeyin, Dionysos’da otel ile çiftlik iç içe geçmiş ve birbirlerini tamamlayan unsurlar olmuş. Ürünler, kendi arazilerinde yüzde 100 doğal olarak yetiştiriliyor. Otel mutfağının ihtiyaçlarının çoğu bu çiftlikten karşılanıyor. Mavi ve yeşilin her tonunu bir arada görebileceğiniz otel, her biri deniz manzaralı terasa açılan özel otel odaları, apart ve havuzlu villalardan oluşan 43 konaklama ünitesine sahip. Zeytinlikler ve çam ormanları arasında doğayla uyumuyla dikkat çeken Dionysos, tasarımıyla olduğu kadar lezzetleriyle de ilgi odağı.



ÖNERİ: Modern ve geleneksel Türk mutfağının en güzel örneklerini bulabileceğiniz Dionysos menüsü, ödüllü şef Didem Şenol tarafından hazırlanarak eğitilmiş şefler tarafından misafirlere sunuluyor. Dionysos’a ait çiftlikte doğal olarak yetiştirilen ürünlerin kullanımıyla yapılan yemekler, muhteşem bir lezzet yolcuğu vadediyor.

Alıç Mevkii, Kumlubük/Marmaris

Tel: (0252) 476 79 57 dionysoshotel.com.tr



GOLDEN KEY

Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ni kucakladığı bir doğa harikası Bördübet Koyu. Bölge sayısız kuş çeşidine ve onlara ev sahipliği yapan bir doğaya sahip. Golden Key Bördübet, Türkiye’nin en etkileyici küçük otelllerinden biri. Her şey doğal, ahşap, doğayı kirletmeden önceki gibi… Sağda solda tepelerde ağaçların arasında birbirine uzak bungalovlar, ahşaptan balkonlar var. Oteldeki herkes güler yüzlü. Mutfak ise başlı başına keyifli bir serüven. Mevsimlik sebzelerle yapılan zeytinyağlılar, mezeler, lezzetli et, tavuk, balık yemekleri, taze meyveler ve tatlı çeşitleri var.



ÖNERİ: Karia yolu üzerinde düzenlenen trekking turlarına katılabilirsiniz.

Bördübet Mevkii Marmaris/Muğla

Tel: (0252) 436 92 30 bordubet.com.tr



SEDİR RESORT HOTEL BUNGALOWS & SUITES

Sedir Resort, kalabalıktan uzak, sakin ve dinlendirici bir konumda, portakal ve nar bahçelerine komşu, nefis orman ve dağ manzarası ile Dalyan’ın en sakin bölgesinde bulunuyor. Tüm oda ve bungalovlardan orman, dağ ve havuz manzarasını seyredebilirsiniz. Sedir Resort’ta konakladığınız süre boyunca; bahçedeki ağaçlardan meyve toplayabilir, masa tenisi oynayabilir, binicilik, bisiklet, balıkçılık ve dalış gibi aktivitelere katılabilirsiniz.



ÖNERİ: Adını doğal kanallar üzerinde yüzyıllardır yapılan dalyan balıkçılığından alan Dalyan’da, Kaunos antik kentini keşfedebilir ve Caretta Caretta kaplumbağalarının ziyaret ettiği İztuzu plajını görebilirsiniz.

Atatürk Mah. 246 Sok. No:18 Dalyan/Muğla

Tel: (0252) 284 33 64



LOCA HOTEL

Selimiye Köyü’nün içerisinde, Selimiye Koyu manzarası ve manzaraya hakim sonsuzluk havuzuyla ağırlıyor konuklarını Loca. Beş dönüm alan üzerinde 10 odalı otel ve 10 masalı restoran olarak tasarlanmış. Bir aile işletmesi. Denize ve Selimiye çarşı merkezine 1 km mesafede. Gün içerisinde belirli saatlerde misafirleri için ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlıyorlar. Otelin havuzu Selimiye Koyu manzaralı. Denize girmek isteyen konuklar ise Selimiye’de deniz kenarındaki işletmelerden yararlanabiliyor. Kahvaltıları ve reçelleri çok seviliyor. Restoranları ise toplam 10 masadan oluşuyor; et, balık, ızgara, deniz ürünleri ve Ege mezeleri sunuyor. İsterseniz Loca Hotel’e sadece akşam yemeği için de gelebilirsiniz.



ÖNERİ: Beş çayı saati çok güzel. Her gün farklı bir lezzetle servis ettikleri ev yapımı kekler, poğaçalar, tatlılar ve yanında sıcacık çay ile günün yorgunluğunu havuzbaşında atabilirsiniz.

Selimiye Mah. Yukarı Gemecit Mevkii. Marmaris/ Muğla

Tel: (0252) 446 41 97 locahotel.com



VİRA DEMİR

Selimiye’de bulunan Vira Demir, 2015 yılından bu yana tatil için rotasını bu bölgeye çeviren konuklarını ağırlıyor. Toplam altı odası var. Odaların tamamı deniz manzaralı ve asma katlı. Odalarda köy evinin huzuru ile modern yaşamın konforu bir arada. Bin metrekare büyüklüğündeki özel plajı ile deniz ve güneşle doyasıya kucaklaşabilirsiniz. Leziz yemekler tatmak için de Velena Restaurant’a uğramalısınız. Bu yıl mutfağının menüsünü Şef Didem Şenol ile oluşturmuşlar. Yeni menü, Bozburun ve Datça yarımadalarının en taze ve en doğal ürünleri yeniden yorumlanarak hazırlanmış. Deniz, huzur ve keyfin birleştiği bir tatil düşlüyorsanız Vira Demir tam size göre.



ÖNERİ: İsterseniz kocaman bir selvi ağacının gölgesinde isterseniz denizin hemen yanında ya da iskelenin üstünde kitabınızı okuyabilir, Selimiye Köyü’nün huzur veren atmosferini hissedebilirsiniz.

Sığliman Mevkii No:53 Selimiye Köyü-Marmaris/Muğla

Tel: (0252) 446 41 11 virademir.com.tr



BOZBURUN YAT KULÜBÜ

Doğası ve atmosferi ile çok etkileyici bir mekan. 2009’dan beri hayat kalitesi ve yaşam tarzı açısından kendine has hizmetiyle restoran, bar ve otel olarak misafirlerini ağırlıyor. Bozburun’a, Dalaman Havaalanı’ndan 1 saat 45 dakikalık yolculuk sonrasında geliniyor. Otele karadan yol olmadığı için misafirler, araçlarını Bozburun Köyü’nde bırakıp on dakikalık bir tekne yolculuğu sonunda cennete varıyor. İki tane yelkenli tekneleri var; yelken sporuyla uğraşmak isteyenler için çok keyifli bir seçenek. Kendinizi kulübün geniş bahçesinde, zeytin ağaçlarının altında Ege’nin temiz havasını içinize doldurup meditasyon yaparken bulmanız an meselesi. 13 odası ve lezzetli bir mutfağı var. Bozburun’un eşsiz manzaralarının tadını, Akdeniz mutfağı eşliğinde çıkarabilirsiniz.



ÖNERİ: Sadece öğle ya da akşam yemeği için gidecekseniz rezervasyon yaptırmanızda fayda var.

Bozburun Yat Kulübü Mevkii Bozburun/Marmaris

Tel: (0252) 456 21 92 bozburunyatkulubu.com



KARİA BEL’

Karia Bel’, Marmaris’e bağlı olan Bozburun Köyü’nde, Adatepe yarımadasında yer alıyor. Bozburun köyüne beş dakika deniz yolu mesafesinde. Ulaşımı tekneleri ile gün boyu ücretsiz olarak sağlıyorlar. Otel, Karia Bel’ ve Beach House olmak üzere iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde 18 oda ve Karia Bel’ Restoran mevcut. Buraya üç dakika deniz yolu mesafesinde bulunan Beach House bölümünde ise 11 oda var. Kahvaltı ve akşam yemekleri Karia Bel’ restoranda servis edilirken, Beach House tarafında gün boyu yiyecek ve içecek hizmeti veren Snack Bar bulunuyor. Misafirleri için, iki bölüm arasında gün boyunca tekne transferi sağlıyorlar.



ÖNERİ: Karia Bel’ Restaurant’da sabah kahvaltısında otelin taş fırınında pişirilen köy ekmekleri, ev yapımı özel reçeller, köy yumurtaları, organik domates ve biberler, yöresel peynir çeşitlerinden oluşan zengin bir kahvaltı menüsü tadabilirsiniz.

Adatepe Cad. No:103 Bozburun-Marmaris/Muğla

Tel: (0530) 951 30 11 kariabel.com



MIAMAI BUTİK HOTEL

Bozburun’un göz kamaştıran, huzur veren güzelliğinin tadını çıkarmak için istikamet Miamai Butik Otel. Burada her şeyden uzaklaşıp sevdiğinizle baş başa romantik ve dinlendirici bir tatilin keyfini sürebilirsiniz. Miamai Butik Otel’in tüm odaları deniz manzaralı. Odalar, deniz manzarasından ve ağaçların gölgesinden maksimum ölçüde yararlanılacak şekilde konumlandırılmış. Kuş seslerinin duyulduğu Miamai Butik Otel’in bahçesindeki incir, badem, mandalina, dut ve çam ağaçlarının gölgesi altında rüzgarın serinletici etkisi yaz akşamlarına keyif katıyor. Yeme-içme keyfinin de en üst seviyede sunan Miamai Butik Otel’in restoran ve barı iddialı. Ege mutfağından sağlıklı örnekler sunan restoran, lezzetten ve tazelikten ödün vermiyor.



ÖNERİ: Bozburun Koyu’nun berrak sularında yüzmek muhteşem bir tatil deneyiminin vazgeçilmezi. İster Bozburun koyu ve yarımadasının tarihi kalıntıları, adaları ve koylarını keşfedeceğiniz minik bir tura çıkabilir, ister şnorkel ile su altı zenginliklerini keşfedebilirsiniz.

Adatepe Mevkii No:83 Bozburun-Marmaris/Muğla

Tel: (0252) 456 27 75 miamaiotel.com



SABRINAS HAUS

Datça yarımadası Bozburun’da, Simi Adası ve Ada Boğaz’a hakim bir konuma sahip. Sadece deniz yoluyla ulaşılabilen otel, etkileyici bir doğa ve mavi sularla çevrili. 18 odalı otelden ziyade, deniz kıyısındaki küçük ve şık bir mahalle görünümünde Sabrinas Haus. Bağımsız ve birbirine patikalarla, merdivenlerle bağlanan odaların hepsi ayrı büyüklükte. Hemen hepsinin kendine ait terasları, güneşlenme alanları, yine teraslarında jakuzileri var. Bozburun ve Ege’nin mutfağı ve doğası doğal olarak Sabrinas Haus mutfağına da yansıyor. İngiltere’den dönen şef Emre Yerlikaya’nın mutfağında bu yaz öne çıkan lezzetler spagetti lobster, risotto truffle ve mezeler…



ÖNERİ: Sabrinas Haus bünyesinde yer alan restoran, barıyla da özellikle çevreyi ziyaret eden teknecilerin gözde mekanı.

Adatepe Mevkii Bozburun/Marmaris

Tel: (0252) 456 24 70 sabrinashaus.com



GÖKÇE GEMİLE

Gökçe Gemile, tamamen doğadan ilham alınarak yapılan, doğanın lüks ve konforla yoğrulduğu, üç adet villadan oluşan bir butik villa hotel. Dört tarafını kaplayan yeşil çam ormanları, evlerinin önündeki doğal göl tarzındaki yüzme havuzları, peyzaj yapısı ve turkuaz renkli özel koy ve kumsalları ile Gökçe Gemile, masal tadında bir tatil adresi. Etrafını çevreleyen yemyeşil ormanlar sayesinde gözlerden tamamen uzak bir konumda yer alıyor.



ÖNERİ: Gökçe Gemile, zamanını her şeyden uzak, doğa ile iç içe ama aynı zamanda son derece lüks ve elit standartlarda geçirmek isteyen tatilciler için eşsiz bir fırsat.

Gemiler Koyu, Kayaköyü-Fethiye/Muğla

Tel: (0252) 616 64 36 gokcegemile.com



LİSSİYA

Kabak Koyu’nun etkileyici manzarasına hakim bir otel Lissiya. Hayatın kargaşasından, koşturmasından, stresten çok uzaktasınız… Otelin odaları geniş, sade ve birbirinden uzak. Bazılarının bahçesinde jakuzi de bulunuyor. Lissiya, ahşap ev konseptine bambaşka bir boyut getirmiş. Odalar son derece konforlu ve şık. Toplamda iki süit ve altı double odasıyla hizmet veren Lissiya, süitlerindeki şömine, çift klima ve jakuzi ile her mevsim en iyi hizmeti sağlarken bütün odalarda bulunan balkonlarla harika bir manzaranın seyrini vaad ediyor. Yetişkinlere özel bir otel olduğunu da ekleyelim.



ÖNERİ: Güne, doğa ve deniz manzarasına nazır harika bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz.

Faralya Köyü. Kabak Mah. No:16 Fethiye/Muğla

Tel: (0533) 372 83 83 lissiyahotel.com



NAUTICAL BUTİK HOTEL

Nautical, Akdeniz ve Ege’nin buluştuğu konumda bir dağ köyü olan Faralya’da bulunuyor. Her şeyden, herkesten uzakta, doğanın kalbinde yer alıyor. Oldukça geniş bir alanda çeşit çeşit meyve ve çam ağaçlarının arasına serpiştirilmiş, birçoğu kendine ait havuzlu odalarıyla, taş ve ahşap karışımı mimarisiyle misafirlerini ağırlıyor. Otelin en temel özelliği; çok geniş alanda her şeyden uzak, yeşille sonsuz mavinin arasında romantizm ve doğallığı yaşatmak. Kendine ait havuzu ve yaşam alanı olan odalarda ise neredeyse hiç dışarı çıkmadan tatilinizi geçirebilir, dilerseniz birbirinden aralıklı mesafelerle konumlandırılmış güneşlenme alanları, restoranı ve barı ile günün her saatinin ayrı ayrı keyfini yaşayabilirsiniz.



ÖNERİ: Güzel bir tatili pırıl pırıl bir denizin tadını doyasıya çıkararak geçirebilir, gündüz güneşlenip geceleri yıldızları seyretme şansına sahip olabilirsiniz.

Kızılcıkaya Mevkii, Faralya-Fethiye/Muğla

Tel: (0252) 614 94 91 nautical.com.tr



PERDUE

Seyahat severlerin yükselen trendi olan ‘glamping’ tarzıyla, Faralya’da her şeyden herkesten uzakta, konforu ve rahatlığı sonuna kadar sunarak, doğayı hissederek kaçış yapmak isteyenlerin favorisi Perdue. Şehir hayatına kısa bir mola verip, soluklanmak, doğanın kalbinde bir tatil deneyimi yaşamak için ideal. Denize sıfır, çam ve meyve ağaçlarıyla bezenmiş arazide; birbirlerinden ayrı ayrı konumlanmış 11 adet jakuzili oda mevcut. Hizmet verdiği ilk yıllardan itibaren sunulan baş başa romantik tatil anlayışı, kalabalıklardan uzaklık ve olmazsa olmaz olan sosyal mesafe, burasını her yerden ayıran özelliklerin başında geliyor. Misafirlerinin neredeyse kendi başına tatil yapıyormuşçasına yaşayacakları deneyimde, romantizm ve doğallık her adımda yanınızda.



ÖNERİ: Superior oda, sadece bu odada konaklayan misafirlerinin kullanabileceği deniz girişi ve güneşlenme alanı ile ayrıcalıklı bir tatil isteyenler için ideal!

Kızılcakaya Mevkii, No:87 Fethiye/Muğla

Tel: (0252) 614 00 91 perdue.com.tr



SEAVIEW

Fethiye’nin Faralya mevkiinde bulunan Seaview, şehir hayatının gürültülü ve stresli ortamından tamamen uzakta, doğayla baş başa kalacağınız bir tatil deneyimi yaşamak için ideal. Seaview Faralya’nın özel havuzlu, geniş teraslı ve jakuzili odalarında romantizmin, huzurun ve doğanın tadına varabilirsiniz. Her güne maviyi ve yeşili buluşturan muhteşem manzara ile uyanabilirsiniz. Günbatımlarının da ayrı güzel olduğunu hatırlatalım. Otelin organik malzemelerin kullanıldığı leziz yemek çeşitleri iddilalı. Faralya’da muhteşem gündoğumunun ardından, doğal bir kahvaltı yapabilirsiniz. Zeytininden reçeline, bazlamasından tereyağına, kaymağından balına kadar tüm yöresel lezzetler sizi bekliyor.



ÖNERİ: Tekne turlarına katılabilir, Fethiye’nin güzel koylarını keşfedebilirsiniz.

Faralya Mah. Kızılcakaya Sok. No:90 Fethiye/Muğla

Tel: (0538) 739 51 90 seaviewfaralya.com



TURAN HILL LOUNGE

Kabak Koyu’nun 1987 yılında kurulan ilk oteli olan Turan Hill Lounge, deniz, dağ ve vadi manzarasına sahip bir butik yoga oteli. Dinlendirici yoga tatilleri isteyenler için ideal. Üstelik günlük yoga dersleri sunuyorlar. Burada üç farklı kategoride konaklama için seçenekler var: Butik evler, şirin evler, bungalovlar. Turan Hill’de konaklarken ev yapımı, taze, sağlıklı yemekler tadabilirsiniz. Vegan, vejetaryen, glütensiz beslenmeyi dikkate alan menüleri var.



ÖNERİ: Yoga derslerine katılabilirsiniz.

Faralya Mevkii Kabak Mah. No:46 Fethiye/Muğla

Tel: (0252) 642 12 27 turanhilllounge.com



YACHT BOHEME HOTEL

Fethiye’nin kalbinde bulunan otel, Ece Marina’nın hemen önünde yer alıyor. Otelin mimarisi tamamen bohem bir konsepte sahip. Odalarda kullanılan ahşap mobilyaların tamamı masif meşe ve kestaneden tasarlanmış. Yine butik konseptli iki otelleri daha var: Yacht Classic Otel ve Hotel Unique. Ayrıca bu otellere ait Sea Me Beach adında plaj da mevcut. Yacht Boheme Hotel, Fethiye’nin kalbine ve tarihi antik tiyatroya yürüyerek sadece 5 dakika mesafede, Dalaman Havalimanı’na ise yaklaşık 40 km uzaklıkta. Hatırlatalım, otel sadece yetişkinlere hizmet veriyor.



ÖNERİ: Havuz başında yer alan Mandala Restaurant hem ambiansı hem de lezzetleri ile iddialı.

Karagözler, Fevzi Çakmak Cad. No:14 Fethiye/Muğla

Tel: (0252) 614 15 30 yachtbohemehotel.com



YONCA LODGE

Denizin yanı başında bir tatil düşleyenler dikkat kesilsin! Yonca Lodge denizle kucaklaşabileceğiniz bir tatil için ideal. Akdeniz’in en güzel ada ve koylarına bakan özel kumsalın gerisindeki geniş bir meyve bahçesi içine kurulmuş 18 odalı küçük bir otel. Ferah odalar, ağaçlar altında şezlongların ve hamakların yer aldığı geniş kumsal, deniz ve günbatımı manzarasına sahip restoranı ile Yonca Lodge harika bir tatil vaad ediyor. Fethiye’nin 15 km batısında, Yanıklar Köyü’nde yer alan Yonca Lodge, 10 yıldan fazla bir süre önce yola çıktığı ekolojik tatil konsepti konusunda Türkiye’deki ilk örnek işletmeler arasında yer alıyor. Yonca Lodge’da bahçenin birçok köşesi yoga yapan misafirler için uygun köşelere sahip. Sabah gün doğumuyla sakin kumsalda, dere kenarında ya da meyve ağaçları arasında yoga ve meditasyon yapabilirsiniz.



ÖNERİ: Doğayla uyumu ve bölgenin kültürünü yansıtan dekorasyonu kadar restoranda yer alan piyanosu, lobideki kitaplığı, ev yapımı sürpriz lezzetlerden oluşan ikramları ve müzikleri çok keyifli.

Yanıklar Mah. Deniz Sok. No:13 Fethiye/Muğla

Tel: (0252) 633 66 88 yoncalodge.com



YEDİBURUNLAR LIGHTHOUSE

‘Doğa ile birlikte doğal yaşam’ konseptine sahip otel, 2005 yılından bu yana konuklarını ağırlıyor. Denizden 600 metre yükseklikte Yediburunbaşı tepesinin orta noktasında, kuzey cephesiyle Ege’nin eşşiz koylarını, güney cephesiyle de binlerce yıldır ekilen buğday tarlalarını ve Akdeniz’in sonsuzluğunu kucaklıyor. Otelde beş deluxe süit, dört süit ve dört standart oda, bir açık havuz ve bir yoga stüdyosu bulunuyor.



ÖNERİ: Otelin çevresinde yer alan ve ikisi Likya Yolu’na dahil, sekizi Yediburunlar bölgesine ait, farklı uzunluklardaki 10 adet yürüyüş rotasında doğayla kucaklaştığınız saatler yaşayabilirsiniz.

Yediburunlar Mah. Boğaziçi Köyü Yediburunlar Sok. Eşen-Seydikemer/Muğla

Tel: (0536) 523 58 81 yediburunlarlighthouse.com



PRIMA DONNA

Balayı konseptindeki otel, romantik, sessiz bir tatil için ideal. Tesisin her odasından, kuşbakışı Patara sahili manzarası görünüyor. Prima Donna’da evler açık plan tasarımlı, hepsi iki kişiye özel. Her evin dış mekanda kendine ait özel bahçesi mevcut, tüm evler geniş teraslı. Her gün sabah 10.30’da ücretsiz Patara ve Kalkan servisi var. Kahvaltı, evlerin terasında servis ediliyor. Akşam yemekleri de yine evlerin terasında sunuluyor. 2020’de ortak havuz kullanımı yok. Pandemi önlemleri çerçevesinde dördü özel havuzlu, üçü orman evi (havuz kullanımsız), toplam yedi eve misafir kabul ediliyor.



ÖNERİ: Hotel Prima Donna’da akşam yemekleri için altı farklı barbekü alternatifi içinden seçtiğiniz menü, yanmış hazır mangal ile birlikte evlerin terasına servis ediliyor.

Yalı Sok. No:32 Patara-Kaş/Antalya

Tel: (0532) 130 85 90 primadonnapatara.com



VİLLA MAHAL

Otel Villa Mahal sakin ve gizli kalabilmiş özel bir yer. Condé Nast Traveller tarafından Avrupa’nın En Romantik Oteli seçilmekle kalmamış, The Sunday Times tarafından da Dünyanın En İyi Manzaralı 10 Oteli arasında gösterilmiş. Kalkan koyuna hakim konumuyla denize meydan okuyan egzotik bir atmosfere sahip. Bu yamaçta konumlanmış muhteşem manzaralı 13 oda ve süit ile dört şık villadan oluşuyor. Zeytin, limon, incir ağaçları ile kaplı geniş arazide, özenle oluşturulmuş zengin bahçesi, Akdeniz’in endemik bitkileriyle buluşuyor. Dingin köşeleri, saklı bahçeleri geçerek otelin plajına ve alabildiğine uzanan masmavi denizine ulaşıyorsunuz. Plajda bulunan platformlar sayesinde misafirlere, zeytin ağaçlarının gölgesinde kendilerine ait ferah alanlar sağlanıyor. Plaj alanı, gece şık bir restorana dönüşüyor. Özel aydınlatması ile adeta bir akvaryumu andıran denizin üstünde akşam yemekleri yiyebilirsiniz. 12 yaşından küçüklerin buranın tadını çıkarmak için biraz beklemesi gerekiyor.



ÖNERİ: Misafirlerini güzel anılarla uğurlamayı isteyen Villa Mahal, konuklarını özel yelkenli yatı ile unutulmaz bir keşfe çıkarıyor. Sadece konuklarına özel Mahal Yat ile günübirlik veya konaklamalı olarak Kalkan ve Kaş çevresinde Akdeniz’in el değmemiş turkuaz koylarına yelken açabilirsiniz.

Kalkan/Antalya

Tel: (0242) 844 32 68 villamahal.com



FİDANKA HOTEL

Fidanka, 16 odalı bir butik otel. Odalar çok geniş, konforlu, büyük terasları var. Her odanın girişi bahçeden ve ayrı ayrı. Ortak alanların hiçbiri kapalı alan değil. Dünyanın dört bir yanından toplanan yüzlerce çiçek, obje, oyuncaklar, aile yadigarları... Otelin her noktasında ev sahiplerinin tatlı anılarını görüyorsunuz. Masal tadında bir mekan tasarlamışlar. Başta ahşap odalar olmak üzere, tüm odalarda çevre yayla köylerinden aldıkları yüz yıllık evlerin sedir ahşaplarını ve yıllar içerisinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden topladıkları antika eşyaları kullanmışlar. Fidanka’nın mutfağında Akdeniz yemekleri, zeytinyağlılar, her akşam barbeküde et çeşitleri, günlük taze balık, ev yapımı makarnalar, organik salatalar, sıra dışı sandviçler var.



ÖNERİ: Otelin yakın çevresinde tertemiz, masmavi deniziyle pek çok plaj alternatifi bulunuyor. Ayrıca otelin Kalkan manzaralı havuzu da var.

Kışla Mevkii, Zeytinlik Cad. No:19 Kalkan/Antalya

Tel: (0242) 844 12 45 fidanka.com



OLYMPOS LODGE

Olympos Lodge, dünyanın en iyi yürüyüş parkurları arasında gösterilen Likya Yolu’nun; ‘Güneş Ülkesi’ anlamına gelen antik Likya’nın merkezinde bulunuyor. Otel sizi, Çıralı Sahili ile Olympos Antik Şehri’nin kalıntıları arasında, kumsalın başladığı yerde karşılıyor. Onbeş dönüme yayılmış muhteşem güzellikte bir bahçe ve bu güzel bahçeye açılan 14 oda. Hepsi dört mevsimlik, şık, tertemiz, ışıl ışıl...



ÖNERİ: Olympos Lodge dinlenmek ve tatil için olduğu kadar küçük toplantılar ve özel kutlamalar için de ideal.

Ulupınar Mah. Çıralı Sok. No:9 Kemer/Antalya

Tel: (0242) 825 71 71 olymposlodge.com.tr



VİLLA LUKKA

Çıralı’da yaz başkadır. Denizi ve doğası çok etkileyici olan bölgede bulunan Villa Lukka, Çıralı Plajı’na 200 metre mesafede. Otel 13 bungalovdan oluşuyor. Bungalovların her biri ayrı ayrı dekore edilmiş ve her biri sosyal mesafe kurallarına uygun uzaklıkta konumlanmış durumda. Odaların her biri bahçe manzaralı. Özenle hazırlanmış öğünler odaların balkonunda sunuluyor. Çiçeklerin renkleri ve kuşların cıvıltısı eşliğinde huzurlu bir kahvaltı yapabilir, mum ışığında yıldızların parıltısı eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.



ÖNERİ: Odanızın verandasında kahvenizi yudumlayıp kitabınızı okurken dağ ve orman manzarası seyredebilirsiniz. Deniz ve güneşe doymak istediğinizde sahilde hasır şemsiyelerin altında güneşlenebilir, serinlemek için masmavi Çıralı denizine kendinizi atabilirsiniz.

Ulupınar Köyü, Çıralı-Kemer/Antalya

Tel: (0242) 825 73 76 villalukka.com



LUKKA EXCLUSIVE HOTEL

Çukurbağ Yarımadası’nda, butik oteller bölgesinde bulunan Lukka Exclusive Hotel, denize sıfır konumda. Etrafını çevreleyen bahçeleri ile dinlendiren bir atmosfere sahip. Lukka’nın özel sahilinde, masmavi denizde kendinizi huzur dolmuş ve yenilenmiş hissedeceksiniz. Lukka’da geçireceğiniz her saniye, yeşilin ve mavinin yansımasıyla sizi rahatlatacak. Otelin 30-80 metrekare büyüklüğünde, deniz veya bahçe manzaralı oda alternatifleri mevcut.



ÖNERİ: Çevre yörelerden elde edilen doğal malzemeler ile yapılan özel lezzetleri Lukka Exclusive Restaurant’da, harika bir manzara ve ambiyans eşliğinde tadabilirsiniz.

Bülent Kalkavan Sok. No:16 Çukurbağ Yarımadası Kaş/Antalya

Tel: (0242) 836 14 20 lukkahotel.com