En romantik tatil adresleri

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14 Şubat’ın cumartesi gününe denk gelmesini fırsat bilerek, bu romantik zamanı kısa bir tatil fırsatına dönüştürebilirsiniz. İster şömine başında romantik bir akşam ister güneşin altında okyanus keyfi yapın... İşte Sevgililer Günü'nün en romantik adresleri...

Her anı güzel

Cornelia Diamond Golf Resort&Spa, mekana adım attığınız andan itibaren romantizm dolu dakikalar vadediyor. İster süit odalarda, isterseniz standart odalarda romantik Sevgililer Günü sürprizleri bu adreste sizi bekliyor. Crassula Spa Merkezi’nde özel indirimli ‘Nar Terapisi’ ve ‘Exotic Nemlendirici Yüz Bakımı’ ile sizi geceye hazırlayan mekan, gurme restoranlarında aşk temalı özel mönüler sunuyor. Gün boyu doğanın tadını çıkarıp, keyifle dinlenebileceğiniz otelde konaklama fiyatları 1040 lira’dan başlıyor.

Adres: Serik-Antalya

Tel: (0242) 710 16 00



