En tatlı şehir “Brugge”

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Küçük, sakin ve tarih kokan bir gezi yapmayı planlıyorsanız Brugge sizi bekliyor! Ortaçağ’dan kalan mimarisi, el yapımı çikolataları, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ünlü bu kentte kaybolmak isteyeceksiniz!

‘In Bruges’

Colin Farrell’i başrolünde gördüğümüz “In Bruges” filmini izleyip de Belçika’ya gidip bu güzel kenti görmek istemeyen kişi yoktur sanırım. Özellikle de Brugge sokaklarını gördükten sonra… Türkiye saatinden bir saat geride olan bu şirin kente ulaşım uçakla tam 3,5 saat sürüyor. Brugge’a Brüksel Havalimanı’ndan indikten sonra trenle 1,5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Kent Hollanda’da Brugge, Fransa’da ise Bruges adı ile anılıyor. En iyi ziyaret dönemi ise Mayıs ve Haziran. Yani vaktiniz varken yola çıkın!

Kilise ziyaretleri

St. Mark Meydanı’na giderek ‘In Brugge’ filmindeki intihar sahnesinin çekildiği Belfort Çan Kulesi’ni görmeden olmaz. 83 metreden uzun olan bu kuleye çıkarken merdiven kullanmak zorundasınız. Merak etmeyin, sonunda karşılaştığınız Brugge manzarası o kadar güzel ki tüm yorgunluğunuz bir anda siliniyor. 1240 yılında inşa edilen kulenin içinde eskiden kumaş borsası yer alıyormuş. Geçmişte gözetleme yeri olarak da kullanılan bu kuleye çıkış ücreti 10 euro. İkinci Dünya Savaşı’nda bombalardan kurtulan Brugge, Ortaçağ’dan kalan binalarla çevrili. ‘Köprüler’ anlamına gelen Brugge’da, kanalları birbirine bağlayan köprülerin sayısı hayli fazla. Bu yüzden çok fazla arabaya rastlamıyorsunuz. Yine Markt meydanından kalkan faytonlar ve kiralanan bisikletler gezi için ideal seçenekler...

13’üncü yüzyıldan beri varolan St. Salvator Katedrali de gerçekten görülmeye değer. Şehrin en popüler kilisesi ise Meryem Ana Kilisesi (Our Lady’s Church-OLV Kerk). Herkesi buraya çeken bu kilisenin en önemli özelliği sanatçı Michelangelo’nun en önemli eserlerinden biri olan ‘Meryem ve Çocuk’un burada sergileniyor olması. 1504 yılında yapılan bu eser, Brugge’lü tüccarlar tarafından İtalya’dan satın alınarak buraya getirilmiş. Anlatılanlara göre Michelangelo yaşarken İtalya dışına çıkarılan tek eseri buymuş. Kiliseye giriş ücretsiz, ama meşhur heykeli ve birkaç parçayı daha görmek istiyorsanız beş euro ödemek zorundasınız. Kilisenin yanında Eski Saray (Gruuthuse) binası var. Ortaçağ’da Van Brugghe ailesine ait olan bu bina, içerisinde sanat eserleri ve eski döneme ait önemli eşyalar barındırıyor.

