‘Mutlu insanların yaşadığı kent’ olması için her türlü imkanın seferber edildiği, doğal güzellikleri yanında kültür sanat şehri olarak da öne çıkan Kırklareli’de, Atlas dergisi ve Ford iş birliği ile bir keşif gezisi düzenlendi.

Atlas dergisi ve Ford, geçtiğimiz ay Kırklareli’nin doğal güzelliklerini keşfetmek için özel bir gezi düzenledi. Etkinliğe Atlas ve Ford ekiplerinin yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerden basın mensupları katıldı. Katılımcıları Demirköy’de Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu karşıladı. Ford’un SUV modelleri Kuga, Edge ve pick-up modeli Ranger’larla yapılan gezinin birinci ziyaret noktası Dupnisa Mağarası oldu. Demirköy ilçesinin Sarpdere Köyü sınırları içerisinde yer alan mağara, yaklaşık 4 milyon yıldan beri oluşum ve gelişimini sürdüren büyük bir yer altı sistemi. İçinde sürekli akışa sahip bir yeraltı nehri ve bu nehrin oluşturduğu, derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağarada, zengin damla taş oluşumları yer alıyor. Süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonuna sahip olan ve dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit ve sütunlar, perde ve bayrak damla taşları, damla taş havuzları hayranlık uyandıran görüntü sunuyorlar. Dupnisa ziyaretini tamamlayan basın mensupları akşam saatlerinde Karadeniz kıyısındaki İğneada’ya vardı ve burada konakladı.







Keşif turunun ikinci gününde rota, İğneada longoz ormanlarıyla başladı. Eşsiz bitki örtüsüyle ziyaretçileri büyüleyen Longoz Ormanları Milli Parkı ziyaretinin ardından sonraki duraklar Türkiye’nin Bulgaristan sınırındaki Beğendik Köyü ve Limanköy Feneri oldu. İki günlük keşif macerasının İstanbul’a dönüş etabı ise Demirköy üzerinden başladı. Ford modellerinin konforuyla İstanbul’a varan katılımcılar, gezi sonunda Kırklareli’nin doğal güzelliklerini keşfetmenin mutluluğuyla vedalaştı.