Lezzeti unutulmayan şehir!

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Öğrenci olarak yaşadığım Milano’ya bu kez bambaşka bir heyecanla gittim.

Tarih, moda, sanat, mimari ve tasarım… Tüm bunların buluştuğu olağanüstü bir şehir Milano. Sokaklarında tarihi keşfedip, mimarisine hayran kalıp, hiç dönmek istemeyeceğiniz kadar güzel... Uzun bir sürenin ardından yeniden bu şehrin misafiri oldum. Range Rover ailesinin en yeni üyesi Range Rover Evoque’un ‘Şehrin Nabzı’ projesi için, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden tasarımcı, sporcu, mimar ve müzisyenlerle bir araya geldik. Modacı Tuvana Büyükçınar, şef ve restoran işletmecisi Elif Yalın, stilist Hakan Öztürk ve tasarımcı Derin Sarıyer oradaydı. Projenin mimarı ve yeni otomobilin tasarımcısı Gerry McGovern ile şimdiye dek yaptığı başarılı tasarımların ilham kaynağı ve perde arkasında görev yapan yetenekli tasarım ekibi ile ilgili bol bol sohbet ettik.



