Öğrenci olarak yaşadığım Milano’ya bu kez bambaşka bir heyecanla gittim.
Tarih, moda, sanat, mimari
ve tasarım… Tüm bunların
buluştuğu olağanüstü bir
şehir Milano. Sokaklarında
tarihi keşfedip, mimarisine
hayran kalıp, hiç dönmek istemeyeceğiniz
kadar güzel... Uzun bir sürenin ardından
yeniden bu şehrin misafiri oldum. Range
Rover ailesinin en yeni üyesi Range Rover
Evoque’un ‘Şehrin Nabzı’ projesi için,
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu
18 ülkeden tasarımcı, sporcu, mimar ve
müzisyenlerle bir araya geldik. Modacı
Tuvana Büyükçınar, şef ve restoran
işletmecisi Elif Yalın, stilist Hakan Öztürk
ve tasarımcı Derin Sarıyer oradaydı.
Projenin mimarı ve yeni otomobilin
tasarımcısı Gerry McGovern ile şimdiye dek
yaptığı başarılı tasarımların ilham kaynağı
ve perde arkasında görev yapan yetenekli
tasarım ekibi ile ilgili bol bol sohbet ettik.