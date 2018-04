Güne köy yumurtaları ve zengin reçel çeşitleriyle başlayıp ardından doğada güzel bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Öğleden sonra da hamakta yayılıp kuş seslerini dinlemek veya havuza girmek. Polonezköy bu keyifleri yaşamak için bire bir.

Yabani kuş seslerinin eşlik ettiği sofralarda taşra atmosferinde yemek yemek, bisiklete binmek, faytonla gezmek ya da yöresel yemekleri tatmak… Polonezköy diğer adıyla Adampol İstanbul’un yanı başında tüm bu imkanları sunuyor. İstanbul Beykoz ilçesinin bu şirin beldesi Türkiye’de Polonyalıların olduğu bir köy. Kendi kültürlerini hala yaşatan Polonezköylüler yeşili olduğu gibi korumayı başarmış, insanları da gayet güler yüzlü ve saygılı. Köye gelmeden, daha çam ağaçları ve yeşilliklerle çevrili yollardan geçerken İstanbul’un gürültüsü ve stresinden arınmaya başlıyorsunuz. Köyün girişinde sizi kilise karşılıyor. 100 metre sonra ise köy meydanında, kiralanmayı bekleyen atlar… Aynı zamanda faytonla bölgede gezi imkanı da mevcut. Polonezköy’e ister pikniğe, ister hafta sonu tatiline gelin, her koşulda dinlenmiş olarak ayrılacağınız kesin.







NE YAPILIR?



POLONEZKÖY BMX BİSİKLET PARKURU’NDA TUR ATIN

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk BMX parkuru burada bulunuyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği yarışlarda da parkur olarak kullanılan bu parkur tam bisiklet sevenlere göre. Parkur ve bisiklet kiralama için Polonezköy Muhtarlığı ile irtibata geçebilirsiniz.



KİRAZ FESTİVALİ’Nİ KAÇIRMAYIN

Her yıl haziran ayında yapılan Kiraz Festivali İstanbul’un önemli festivallerinden biri.



MÜZELERİ GEZİN

Zofia Teyze’nin Hatıra Evi’nde Polonezköy tarihine tanıklık edebilir, Arıcılık Müzesi’nde arıcılık ile ilgili pek çok şey öğrenebilirsiniz. Meydan Kahvesi’nin hemen yanındaki Ağaç Oymacılığı Açık Hava Sergisi’ni kaçırmayın.



NEFES ALIN

Tabiat Parkı nefis havası, muhteşem manzaraları ve yeşilin binbir tonuyla harika bir yürüyüş alanı. Bol bol nefes egzersizi yapmanız için çok iyi bir fırsat!



YÖRESEL LEZZETLERİ TADIN

Polonez Pastası buranın en meşhur tatlarından… Yörede et-mangal hizmeti veren restoranlar ağırlıkta. Vişne ve ceviz likörleri de yakalarsanız kiraz yemeyi ihmal etmeyin.



AT BİNİN

Bölgede at kiralanıp gezilebilen, ders alınabilen pek çok yer var.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Polonezköy'de nerede kalınır, ne yenir linki için TIKLAYINIZ