Şu anki hali ile bile büyük bir güçken, o oyuna daha yeni başlıyor...
Çalışacak insan çok, alan çok,
sektörler büyüyor, gelir artıyor,
halk eğitimle gelişiyor, dünyaya
açılıyor, dünya ise ona. Çin
sürekli dilimizde türlü sektörlere
vurduğu darbe ile sarsıldık ilk önce, sonra
ise sinsice dolaplarımıza ‘Made in China’
parçalar doluşmaya başladı. Çin’in bugüne
kadarki hedefi ihracattı. Ama devir değişti.
Şimdi hedef yerel tüketim. Dev gözlerini
dışarıdan içeriye çeviriyor. İçerideki
tüketimi (milyarlık bir nüfusun tüketimini
düşünün!) maksimuma çıkarmayı
hedefliyor. Bir yandan refahı yükseltmeyi
ve halkın memnuniyetini arttırmayı
hedefliyor. Yüksek nüfusu ve artan
tüketim potansiyeliyle Çin uluslararası
markalar için iyice önemli bir pazar haline
geliyor.