Porselen tenin altında...

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Şu anki hali ile bile büyük bir güçken, o oyuna daha yeni başlıyor...

Çalışacak insan çok, alan çok, sektörler büyüyor, gelir artıyor, halk eğitimle gelişiyor, dünyaya açılıyor, dünya ise ona. Çin sürekli dilimizde türlü sektörlere vurduğu darbe ile sarsıldık ilk önce, sonra ise sinsice dolaplarımıza ‘Made in China’ parçalar doluşmaya başladı. Çin’in bugüne kadarki hedefi ihracattı. Ama devir değişti. Şimdi hedef yerel tüketim. Dev gözlerini dışarıdan içeriye çeviriyor. İçerideki tüketimi (milyarlık bir nüfusun tüketimini düşünün!) maksimuma çıkarmayı hedefliyor. Bir yandan refahı yükseltmeyi ve halkın memnuniyetini arttırmayı hedefliyor. Yüksek nüfusu ve artan tüketim potansiyeliyle Çin uluslararası markalar için iyice önemli bir pazar haline geliyor.



